CLDF quer “pofexô” Luxemburgo como cidadão honorário de Brasília

Deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) apresentaram, nesta sexta-feira (24/10), um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que pretende conceder o título de cidadão honorário de Brasília ao ex-técnico da Seleção Brasileira de futebol Vanderlei Luxemburgo.

A proposta é dos distritais Chico Vigilante (PT) e Wellington Luiz (MDB), presidente da CLDF. Na justificativa do PDL, os distritais afirmam que o ex-técnico é “um exemplo de profissional e cidadão comprometido com as grandes causas sociais”.

“Pela importância e o exemplo de seu trabalho profissional e social para as antigas e novas gerações de desportistas e de cidadãos do Distrito Federal, consideramos mais que justo e merecido o reconhecimento desta capital ao futebolista, professor e treinador”, ressaltou o documento.

Visita

Nesta semana, eles receberam Luxemburgo no plenário da Casa. A visita de Luxemburgo à casa do povo foi motivada por questões políticas. A reportagem apurou que o ex-treinador pretende concorrer a um cargo político, pelo Podemos Tocantins, nas eleições de 2026.

Leia também

Na CLDF, Luxemburgo aconselhou estudantes presentes na sessão plenária e declarou que a Seleção não precisa de um técnico estrangeiro. Segundo ele, a seleção da Itália, por exemplo, “encheu o time de estrangeiros” e, por isso, está “duas Copas do Mundo sem se classificar”: “Não podemos passar dificuldades”.

Durante a visita, o ex-treinador foi “tietado” por Wellington Luiz e Chico Vigilante (PT). Na ocasião, em tom de brincadeira, o presidente da CLDF convidou o ex-técnico para fazer parte do MDB, mas logo deixou claro que Luxemburgo é filiado ao Podemos. “Vou convidá-lo antes que o Chico o faça”, disse, aos risos.