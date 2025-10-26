26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Cleitinho lidera disputa para o governo de MG em 2026, diz pesquisa

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cleitinho-lidera-disputa-para-o-governo-de-mg-em-2026,-diz-pesquisa

O senador Cleitinho (Republicanos) aparece à frente de 3 dos 4 cenários testados para a eleição do governo de Minas Gerais em 2024, segundo a pesquisa Real Time Big Data. Nos cenários testados pela pesquisa, ele aparece à frente do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD); e do atual vice-governador, Mateus Simões, que deixou recentemente o partido Novo para se filiar ao PSD.

Em Minas, a pesquisa Real Time Big Data foi a campo entre os dias 06 e 07 deste mês. Foram ouvidas 1.500 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

O único cenário em que Cleitinho não aparece à frente é aquele em que seu nome não foi incluído na pergunta feita aos entrevistados. Nesse caso, o líder da corrida é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. No dia 15 deste mês, Kalil filiou-se ao PDT, com o objetivo de disputar o governo de Minas.

Ainda de acordo com a pesquisa Real Time Big Data, o senador do Republicanos é o que tem a maior “votabilidade” para o cargo de governador, entre os nomes testados. 17% dos eleitores dizem que votariam nele “com certeza”; e 28% dizem que “poderiam votar”. Outros 40% dizem que não votariam.

O atual vice-governador de Minas, Mateus Simões, é o que tem a menor rejeição entre os eleitores: só 25% dizem que não votariam nele. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), vem em segundo lugar neste quesito, com 58%.

Esta semana, Cleitinho se envolveu numa polêmica ao criticar a eventual candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) à presidência da República em 2026. Segundo Cleitinho, a candidatura seria “imprudente”.

“Imprudente foi darmos a vaga do Senado para você”, respondeu Eduardo Bolsonaro em um post no X (antigo Twitter).

Senado em MG: Zema e Marília Campos lideram

A pesquisa Real Time Big Data também testou dois cenários para a disputa do Senado. O atual governador, Romeu Zema (Novo) e a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), aparecem liderando. No ano que vem, o Senado renovará dois terços de suas 81 cadeiras – ou seja, são duas vagas em disputa por Estado.

No primeiro cenário, sem o nome de Zema na disputa, aparecem à frente Marília Campos (15%) e o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que atualmente é o presidente da CPMI do INSS, com 12%.

No segundo cenário, com Zema, o atual governador figura com 20%. Já Marília Campos aparece com 15%. Nesse cenário, Viana, que deve tentar a reeleição, ficaria de fora, com apenas 10%.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost