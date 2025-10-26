cleitinho-lidera-disputa-para-o-governo-de-mg-em-2026,-diz-pesquisa

O senador Cleitinho (Republicanos) aparece à frente de 3 dos 4 cenários testados para a eleição do governo de Minas Gerais em 2024, segundo a pesquisa Real Time Big Data. Nos cenários testados pela pesquisa, ele aparece à frente do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD); e do atual vice-governador, Mateus Simões, que deixou recentemente o partido Novo para se filiar ao PSD.

Em Minas, a pesquisa Real Time Big Data foi a campo entre os dias 06 e 07 deste mês. Foram ouvidas 1.500 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

O único cenário em que Cleitinho não aparece à frente é aquele em que seu nome não foi incluído na pergunta feita aos entrevistados. Nesse caso, o líder da corrida é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. No dia 15 deste mês, Kalil filiou-se ao PDT, com o objetivo de disputar o governo de Minas.

Ainda de acordo com a pesquisa Real Time Big Data, o senador do Republicanos é o que tem a maior “votabilidade” para o cargo de governador, entre os nomes testados. 17% dos eleitores dizem que votariam nele “com certeza”; e 28% dizem que “poderiam votar”. Outros 40% dizem que não votariam.

O atual vice-governador de Minas, Mateus Simões, é o que tem a menor rejeição entre os eleitores: só 25% dizem que não votariam nele. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), vem em segundo lugar neste quesito, com 58%.

Esta semana, Cleitinho se envolveu numa polêmica ao criticar a eventual candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) à presidência da República em 2026. Segundo Cleitinho, a candidatura seria “imprudente”.

“Imprudente foi darmos a vaga do Senado para você”, respondeu Eduardo Bolsonaro em um post no X (antigo Twitter).

Senado em MG: Zema e Marília Campos lideram

A pesquisa Real Time Big Data também testou dois cenários para a disputa do Senado. O atual governador, Romeu Zema (Novo) e a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), aparecem liderando. No ano que vem, o Senado renovará dois terços de suas 81 cadeiras – ou seja, são duas vagas em disputa por Estado.

No primeiro cenário, sem o nome de Zema na disputa, aparecem à frente Marília Campos (15%) e o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que atualmente é o presidente da CPMI do INSS, com 12%.

No segundo cenário, com Zema, o atual governador figura com 20%. Já Marília Campos aparece com 15%. Nesse cenário, Viana, que deve tentar a reeleição, ficaria de fora, com apenas 10%.