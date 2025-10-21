Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja

Uma foto publicada recentemente pela Atrativa Imports, loja localizada no Pará, chamou atenção nas redes sociais por um detalhe curioso. A loja, conhecida por registrar clientes após a conclusão de cada venda, desta vez compartilhou a imagem de uma cliente usando um saco plástico preto na cabeça. A ação foi feita a pedido da própria consumidora, que preferiu manter a identidade em sigilo.

A postagem rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 49 mil curtidas e mais de 2 mil comentários. Entre as reações, houve tanto humor quanto identificação dos internautas com a situação. Alguns comentários brincavam com a imagem, como: “O cara quando deve a pensão é assim” e “Quando eu tô devendo e as outras contas não podem saber que sou eu”.

Segundo a administração da loja, a intenção da foto foi respeitar a privacidade da cliente, mas o resultado superou as expectativas, tornando-se um caso de grande engajamento nas redes sociais. A publicação evidencia a criatividade da clientela e o bom humor dos seguidores da loja, que interagiram de forma intensa e divertida.

A Atrativa Imports segue utilizando suas redes para promover produtos e registrar clientes, mas essa postagem serviu como um exemplo inusitado de como situações inesperadas podem gerar repercussão e viralização.