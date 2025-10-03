Cliente passa mal e Polícia Civil apreende bebidas suspeitas de adulteração em padaria

A Polícia Civil apreendeu bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração em uma padaria localizada no bairro Cidade Náutica, em São Vicente, litoral de São Paulo. A operação foi realizada nessa quinta-feira (2/10) pelo 2º Distrito Policial da cidade, após um cliente de 67 anos registrar boletim de ocorrência.

O homem havia consumido bebidas no estabelecimento e, ao chegar em casa, começou a passar mal, sendo levado ao hospital. Em resposta à denúncia, os agentes apreenderam 12 garrafas suspeitas no local. Segundo a polícia, o responsável pelo comércio apresentou amostras dos produtos e notas fiscais de parte das bebidas, mas algumas garrafas teriam sido recebidas como “brinde”, sem comprovação de origem. O material será submetido à perícia para verificar a possível contaminação com metanol ou outras substâncias tóxicas, e a investigação segue em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso.

O estado de São Paulo tem registrado diversas apreensões de bebidas adulteradas ao longo deste ano. Até o momento, foram confiscados 15 milhões de selos, rótulos e etiquetas falsificados. Apenas nesta quinta-feira (2/10), 1,8 mil lacres falsos foram retirados na capital paulista. Além disso, um depósito de bebidas em Mogi das Cruzes foi fechado, com mais de 20 mil garrafas apreendidas. Uma fábrica clandestina em Jundiaí também teve garrafas de uísque e rótulos falsificados recolhidos, enquanto em Dobrada 162 garrafas do mesmo tipo foram confiscadas. Em Barueri, na Grande São Paulo, a polícia retirou 128 mil garrafas lacradas por falta de documentação. Já em Americana, 17,7 mil garrafas de uma fábrica clandestina foram apreendidas na terça-feira (30/9).

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o limite permitido de metanol em destilados é de 20 miligramas a cada 100 mililitros, o equivalente a poucas gotas. O consumo em quantidade maior pode causar cegueira ou ser letal. Até esta quinta-feira (2/10), foram registradas 59 notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol no país, sendo que 52 ocorreram em São Paulo. Desses, 11 casos foram confirmados e 41 estão em investigação.

O episódio em São Vicente reforça a necessidade de fiscalização rigorosa de bebidas comercializadas e alerta a população sobre os riscos do consumo de produtos de origem duvidosa ou sem procedência comprovada.