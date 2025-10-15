Clima: país segue com chuvas e temporais nesta 4ª; confira a previsão

Seguindo a tendência dos últimos dias, esta quarta-feira (15/10) também será marcada pela instabilidade em diferentes regiões do país. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de “perigo potencial” e “perigo”, representados pelas cores amarela e laranja, respectivamente, para chuvas intensas e tempestades em 17 estados.

Segundo a Climatempo, a formação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o norte da Argentina e o Paraguai volta a favorecer a ocorrência de chuvas no Sul, enquanto a frente fria que atua sobre o Sudeste começa a se afastar para o oceano, mas ainda mantém o tempo instável entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

No Centro-Oeste e no Norte, a umidade elevada estimula pancadas de chuva localmente fortes, e o interior do Nordeste segue sob domínio do ar seco, com índices de umidade em níveis críticos durante a tarde.

Pancadas de chuvas e trovoadas no Sul

Após um início de semana mais estável, o Sul do país volta a ter chuvas nesta quarta. A nova área de baixa pressão reforça as instabilidades, especialmente sobre o Rio Grande do Sul. O dia começa com tempo mais aberto, mas a nebulosidade aumenta ao longo da tarde, com pancadas atingindo as Missões, o Oeste, o Noroeste, parte central e a Campanha gaúcha.

Com a perda de intensidade da massa de ar frio, as temperaturas sobem. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 27°C, com possibilidade de trovoadas isoladas.

Instabilidade ainda atinge o Sudeste

No Sudeste, a frente fria já se afasta em direção ao oceano, mas ainda mantém nuvens carregadas entre o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e a faixa leste e central de Minas Gerais. Nessas áreas, há previsão de pancadas fortes, acompanhadas de raios e trovoadas, com risco de temporais isolados, especialmente em regiões capixabas e mineiras.

Em São Paulo, a chuva perde força e se torna mais isolada, restrita ao Litoral Norte e ao Vale do Paraíba. As máximas ficam em torno de 23°C na capital paulista, 25°C no Rio e 28°C em Belo Horizonte.

Centro-Oeste segue com pancadas e trovoadas

A umidade elevada mantém o tempo instável em parte do Centro-Oeste. Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, as pancadas devem ocorrer principalmente à tarde e podem vir acompanhadas de trovoadas.

Em Mato Grosso do Sul, o tempo fica mais firme, com sol entre poucas nuvens e chuva restrita a áreas do norte, centro e sul do estado. As temperaturas seguem elevadas: 32°C em Campo Grande e 31°C em Cuiabá.

Nordeste tem sol forte no interior e chuva passageira no litoral

O Nordeste segue dividido entre o sol forte do interior e a umidade da faixa litorânea. Entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, há chance de pancadas rápidas e passageiras, enquanto o interior do Piauí e o leste do Maranhão enfrentam ar seco, com umidade relativa do ar próxima de 12%.

A recomendação é redobrar a hidratação e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

Norte mantém cenário de temporais

No Norte, as instabilidades continuam a provocar chuva moderada a forte em vários estados. Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, centro-sul e oeste do Pará, além do Tocantins, devem registrar pancadas intensas e risco de temporais.

No Amapá, o sol predomina pela manhã, mas as chuvas ganham força ao longo da tarde, principalmente nas áreas centrais e litorâneas.