Clima quente! Gaby Spanic chama Carol e Rayane de “farinha do mesmo saco” durante dinâmica

Escrito por Portal Leo Dias
O clima pesou em “A Fazenda 17” neste domingo (12/10). Durante uma dinâmica ao vivo, Gaby Spanic protagonizou um embate intenso com Carol Lekker e Rayane Figliuzzi, acusando as duas de serem “farinha do mesmo saco”. A atriz de “A Usurpadora” começou seu discurso destacando que admirava ambas, mas logo mudou o tom ao relembrar uma briga que presenciou entre as participantes nos bastidores.

“Presenciei uma cena muito forte, lamentável, entre mulheres empoderadas. Há outras formas de resolver uma discussão. O diálogo é importante”, afirmou Gaby, antes de criticar Carol por, supostamente, não ter sido solidária com ela em situações envolvendo Fernando.

Ray, por sua vez, não deixou barato e rebateu as acusações da atriz. A peoa acusou Gaby de “passar a mão na cabeça” de quem, segundo ela, adota o papel de vítima dentro do jogo: “Você justifica certas atitudes em nome da defesa das mulheres, mas isso é leviandade. Yoná mexeu na cama dos outros, provocou e você ainda achou graça. Ela se vitimizou e você embarcou. Cuidado, Gaby, porque ela pode tirar seu prêmio!”, disparou Ray, em tom de alerta.

Carol também entrou na discussão e respondeu às críticas de Spanic, dizendo que a artista teria agido de forma “infantil” ao se incomodar com sua aproximação de Fernando: “Achei sua postura imatura, Gaby. Você questionou como eu poderia gostar de alguém acusado de agressão, mas nem tudo em uma pessoa é defeito. Fiquei decepcionada com sua postura, mas não guardo mágoas. O Brasil viu o que aconteceu”, disse Carol, buscando encerrar o conflito com diplomacia.

A troca de farpas movimentou o confinamento e gerou grande repercussão nas redes sociais. Fãs do programa se dividiram entre os que defenderam Gaby por se posicionar e os que consideraram sua fala “exagerada” e “teatral”. Já outros destacaram a firmeza de Ray e Carol ao responderem à atriz.

