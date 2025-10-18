Clima: sábado tem chuvas intensas no Sul e frente fria no Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (18/10), um alerta vermelho de chuvas intensas para os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso de Sul. As precipitações estão previstas para variar entre 30 a 60 mm/h ou até 100 mm/dia, podendo ser acompanhada de ventos fortes com velocidades entre 60 e 100 km/h.

Pela parte da manhã uma área de baixa pressão se forma no litoral de São Paulo e dá inicio a uma nova frente fria, que se une a outro sistema frontal que já atua sobre o oceano, e favorece o deslocamento das instabilidades para as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Com esse fênomeno, o esperado é que ao longo do sábado as chuvas diminuam no Sul do Brasil (RS e SC), concentrando-se mais no leste da região.

No entanto, chuvas intensas são esperadas no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Estas instabilidades também atingem o sul de Goiás, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro

A baixa pressão no litoral paulista também contribui para a intensificação dos ventos em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Minas Gerais, além de atingir também o litoral das regiões Sul e Sudeste do país.