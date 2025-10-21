Climão na conveniência! Influenciadores trocam farpas durante transmissão de jogo no Acre

Parabéns, Fernando Oliveira!

Os parabéns da semana vão para o jornalista Fernando Oliveira, que comemorou mais um ano de vida no último dia 16 de outubro. Profissional talentoso e dedicado à comunicação, Fernando é reconhecido por seu compromisso com a verdade, sua forma ética de informar e seu olhar sensível sobre os fatos do dia a dia. Além de um grande jornalista, é também um ser humano admirável, generoso e sempre disposto a contribuir para o bem da comunidade. Que este novo ciclo seja repleto de saúde, sucesso e muitas realizações!

Feliz aniversário, Fernando! Que a vida continue te inspirando a escrever belas histórias dentro e fora das redações.

Profissão Coragem

No último dia 15 de outubro, celebramos o Dia dos Professores, uma data dedicada a homenagear todos os profissionais da educação que, com amor, paciência e dedicação, transformam vidas por meio do conhecimento. Ser educador é um ato de coragem e esperança é acreditar no poder da educação como ferramenta de mudança social.

Em especial, destacamos os educadores do Alto Acre, que enfrentam desafios diários com compromisso e paixão, levando aprendizado e valores a cada estudante da região. São eles que, com sua sabedoria e sensibilidade, constroem pontes para um futuro melhor, cultivando sonhos e formando cidadãos conscientes.

A todos os mestres, nosso profundo reconhecimento e gratidão.

Feliz Dia dos Professores! Vocês são a base do saber, o alicerce da sociedade e o maior orgulho da educação brasileira.

Seminário que inspira novas ideias e mentes criativas

O Alto Acre foi palco de um dos encontros mais inspiradores do mês! Nos dias 17 e 18 de outubro, os municípios de Epitaciolândia e Xapuri receberam o Seminário de Inovação e Mindset, uma iniciativa do Sebrae no Acre, em parceria com o Instituto Federal do Acre (Ifac), com o importante apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

O evento reuniu empreendedores, professores e estudantes em uma atmosfera de troca e aprendizado, onde o foco foi repensar atitudes, explorar novas ideias e encarar os desafios da era digital com criatividade e coragem. Palestras, dinâmicas e experiências práticas trouxeram à tona o poder da mentalidade inovadora, mostrando que inovar vai muito além da tecnologia é sobre ter atitude e transformar desafios em oportunidades.

A diretora de Tecnologia da Seict, Priscila Messias, destacou que a inovação começa na forma de pensar: “Não se trata apenas de dominar ferramentas, mas de desenvolver coragem e disposição para criar soluções, mesmo que sejam pequenas”.

Já o secretário Assurbanípal Mesquita ressaltou o compromisso do governo com o fortalecimento da cultura empreendedora: “Valorizar o protagonismo dos jovens e ampliar o acesso à ciência e tecnologia é o caminho para o crescimento sustentável do nosso Acre”.

O Seminário foi um verdadeiro impulso à criatividade e ao empreendedorismo local, provando que o futuro do Acre é feito de mentes abertas, inovadoras e cheias de propósito!

Cinquentão da Patroa

Uma noite inesquecível marcou a comemoração dos 50 anos da empresária Tânia, um dos nomes mais respeitados e admirados no ramo de gastrobars do Alto Acre, e além das fronteiras da região. Reunindo um grupo seleto de amigos, Tânia celebrou a nova fase da vida em um ambiente repleto de alegria, descontração e boas energias, como já é sua marca registrada.

Com sua simpatia e elegância de sempre, a empresária recebeu os convidados com todo o carinho, em uma festa que refletiu perfeitamente sua trajetória de sucesso e bom gosto. Entre risadas, brindes e momentos emocionantes, o clima era de pura gratidão e celebração à vida.

Reconhecida por seu espírito empreendedor e por transformar cada detalhe em experiências únicas, Tânia é exemplo de determinação, carisma e competência, qualidades que a tornaram uma referência no setor gastronômico da região.

Parabéns, Tânia! Que esta nova etapa venha repleta de conquistas, amor e ainda mais sucesso, porque talento e elegância você já tem de sobra!

Protagonismo infantil

Em uma manhã repleta de emoção e significado, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta terça-feira (14), no Centro Cultural Tião Dantas, o sorteio dos alunos que integrarão o Comitê das Crianças, uma iniciativa inovadora que dá voz e vez aos pequenos cidadãos do município.

Composto por 25 integrantes mirins, sendo 12 meninos, 12 meninas e um representante das crianças com deficiência, o Comitê nasce com o propósito de ouvir ideias, opiniões e sugestões das crianças sobre temas ligados ao desenvolvimento urbano, social e ambiental de Brasiléia, fortalecendo a participação infantil nas decisões que moldam o futuro da cidade.

O evento contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, entre elas o prefeito Carlinhos do Pelado, a secretária de Educação Raiza Dias, o deputado estadual Tadeu Hassem, a secretária de Assistência Social Suly Guimarães, gestores escolares, o vereador Djailson Américo, a presidente do SINTEAC Sebastiana Nascimento e a coordenadora do Comitê, Nubete Martins.

As crianças da Escola de Tempo Integral Élson Dias Dantas encantaram o público com apresentações culturais, tornando a solenidade ainda mais especial. Ao final, os novos integrantes receberam kits com camiseta e mochila personalizados, simbolizando o início de uma nova etapa de participação e protagonismo infantil em Brasiléia.

Uma bela iniciativa que reforça o compromisso do município com uma educação cidadã, participativa e transformadora!

2ª Assembleia Extraordinária da AMAC

O município de Assis Brasil recebeu, na última sexta-feira (17), a 2ª Assembleia Extraordinária da AMAC, reunindo prefeitos, vereadores e autoridades estaduais e federais para discutir temas estratégicos ao desenvolvimento dos municípios acreanos.

O evento contou com a presença da deputada federal Antônia Lúcia, representantes da FUNASA e do INCRA, além do Coronel Gaia, da Sejusp, que abordou a segurança na tríplice fronteira.

Participaram gestores de várias cidades do Acre e autoridades do Peru, fortalecendo a integração regional. O prefeito Jerry Correia destacou o compromisso de Assis Brasil com o trabalho coletivo e o desenvolvimento sustentável.

Entre as pautas, também foi discutida a gestão dos resíduos sólidos e a criação de um consórcio intermunicipal para tratar e reciclar o lixo, reforçando o compromisso com o meio ambiente e a inovação na gestão pública.

Conveniência Pimenta Café

No último domingo, 19 de outubro, a Conveniência Pimenta Café foi o ponto de encontro dos amantes de uma boa partida de futebol. O evento reuniu amigos, clientes e apaixonados pelo esporte, que aproveitaram o dia para saborear o prato mais brasileiro de todos uma boa feijoada, enquanto acompanhavam as emoções do jogo.

Entre risadas, boa música e aquela cerveja gelado, o encontro foi marcado por momentos de pura descontração e alegria, consolidando o Pimenta Café como um dos espaços mais queridos da cidade para quem busca lazer e boa companhia.

Confira na galeria de fotos os melhores momentos desse domingo inesquecível no novo ponto de encontro da cidade!

Vida Alheia

Climão daqueles em uma conveniência durante a transmissão do jogo. As línguas afiadas da fronteira não perdoaram e garantem que rolou dedo na cara, cala a boca e até uns olhares atravessados entre os digitais influenciadores da região. Agora fica a dúvida no ar: teria sido ciúmes, disputa por mídia ou apenas o calor do momento? Uma coisa é certa, a fofoca rendeu mais que o placar do jogo!

Dizem por aí que o termômetro da fronteira subiu dentro do banheiro de um certo posto de gasolina. As boas línguas comentam que duas garotas estavam “amando mais do que o amor é capaz”, e o clima por lá era de muita intensidade e segredos no ar. Agora o povo quer saber: seria apenas um encontro cheio de emoção, ou um capítulo à parte das novelas da fronteira? De uma coisa ninguém duvida, a fofoca abasteceu mais rápido que qualquer carro!

E quem disse que só os homens fazem rodízio por aí? Pois parece que uma certa gata da área da saúde anda mostrando que entende bem de plantão noturno. Segundo as boas línguas da fronteira, ela anda distribuindo charme em doses generosas, e sempre com um “off” bem discreto ou nem tanto, porque esse off já tá quase virando on! Agora o povo quer saber: será que é amor à primeira aplicação ou apenas mais um caso de “receita repetida”?

Dizem as línguas da fronteira que um político bastante conhecido foi visto no maior clima de romance em uma pousada local, acompanhado de uma moça que, mesmo não sendo atriz, paga de Creuza. Durante o dia, toda recatada e elegante, mas à noite, dizem que é perigosa e ninguém segura. E tem mais: o bonitão, que por sinal é bem casado, ainda teria presenteado a moça com um “pacote misterioso” e as boas línguas estão de olho para descobrir o que havia dentro.