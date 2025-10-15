15/10/2025
Universo POP
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo

Climão? Que nada! Vídeo mostra namorado de Sandy no aniversário do ex dela, Lucas Lima

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
climao?-que-nada!-video-mostra-namorado-de-sandy-no-aniversario-do-ex-dela,-lucas-lima

Uma imagem de harmonia e respeito marcou a festa de aniversário de Lucas Lima, na última terça-feira (14/10). A cantora Sandy, sua ex-esposa, compareceu ao evento acompanhada do atual namorado, o médico Pedro Andrade. A presença do trio no mesmo ambiente chamou a atenção pelas demonstrações de naturalidade e bom relacionamento.

O momento em especial foi registrado em vídeo e bastante comentado nas redes sociais. Divertindo-se bastante, o dono da festa incentivou os convidados a cantarem “Parabéns Sandy & Junior!”, música que fez parte da carreira da ex. Nas imagens, é possível ver o atual da cantora, um pouco mais afastado, acompanhando a cena com um sorriso.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram
Pedro Andrade e Lucas LimaReprodução / Instagram
Reprodução Instagram @lucas.lima
Reprodução Instagram @lucas.lima
joao vicente sandy lucas lima
Foto: Reprodução/Instagram @lucas.lima
Lucas LimaFoto: Reprodução/Instagram @lucas.lima
Reprodução Instagram
Theo é filho de Sandy e Lucas Lima; relacionamento da cantora com o músico durou 24 anosReprodução Instagram
Reprodução Instagram
Theo é filho de Sandy e Lucas Lima; relacionamento da cantora com o músico durou 24 anosReprodução Instagram

Leia Também

Sandy e Lucas Lima, que foram casados por 15 anos, oficializaram a separação em setembro de 2023. Já o relacionamento da artista com Pedro Andrade tornou-se público em maio deste ano, mas eles estão juntos desde 2024. Esta não é a primeira vez que os três demonstram essa convivência amigável.

Eles já foram vistos juntos anteriormente, como durante o festival The Town, onde acompanharam a apresentação da cantora, e também na comemoração de aniversário de Monica Benini, esposa de Junior Lima.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost