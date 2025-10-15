Climão? Que nada! Vídeo mostra namorado de Sandy no aniversário do ex dela, Lucas Lima

Uma imagem de harmonia e respeito marcou a festa de aniversário de Lucas Lima, na última terça-feira (14/10). A cantora Sandy, sua ex-esposa, compareceu ao evento acompanhada do atual namorado, o médico Pedro Andrade. A presença do trio no mesmo ambiente chamou a atenção pelas demonstrações de naturalidade e bom relacionamento.

O momento em especial foi registrado em vídeo e bastante comentado nas redes sociais. Divertindo-se bastante, o dono da festa incentivou os convidados a cantarem “Parabéns Sandy & Junior!”, música que fez parte da carreira da ex. Nas imagens, é possível ver o atual da cantora, um pouco mais afastado, acompanhando a cena com um sorriso.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Pedro Andrade e Lucas Lima Reprodução / Instagram Reprodução Instagram @lucas.lima Lucas Lima Foto: Reprodução/Instagram @lucas.lima Theo é filho de Sandy e Lucas Lima; relacionamento da cantora com o músico durou 24 anos Reprodução Instagram Theo é filho de Sandy e Lucas Lima; relacionamento da cantora com o músico durou 24 anos Reprodução Instagram Voltar

Próximo

Sandy e Lucas Lima, que foram casados por 15 anos, oficializaram a separação em setembro de 2023. Já o relacionamento da artista com Pedro Andrade tornou-se público em maio deste ano, mas eles estão juntos desde 2024. Esta não é a primeira vez que os três demonstram essa convivência amigável.

Eles já foram vistos juntos anteriormente, como durante o festival The Town, onde acompanharam a apresentação da cantora, e também na comemoração de aniversário de Monica Benini, esposa de Junior Lima.