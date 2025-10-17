17/10/2025
Clínica clandestina para dependentes químicos é interditada pelo MPSP

O Ministério Público do estado (MPSP) interditou, nesta sexta-feira (17/10), uma clínica clandestina para dependentes químicos, localizada no bairro da Represa, em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo.

Durante a vistoria, as equipes encontraram nove internos no local. Todos foram encaminhados para suas famílias ou transferidos para outras clínicas, conforme decisão de cada responsável. Os nomes dos internos e do estabelecimento não foram divulgados pelas autoridades.

A operação foi conduzida pelo MPSP, chefiada pelo promotor Jonathan Vieira de Azevedo. Participaram, além do Ministério Público, diversas pastas municipais — Saúde; Clima, Meio Ambiente e Habitação; Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil; e Assistência, Participação e Inclusão Social.

Notificação por irregularidade

  • Segundo a promotoria, o local já havia sido notificado em agosto deste ano, mas voltou a funcionar irregularmente, descumprindo determinações da Justiça.
  • O espaço, segundo o promotor de Justiça, funcionava sem autorização e sem condições adequadas de higiene, convivência e segurança para os acolhidos.
Ação conjunta

A Prefeitura de Ribeirão Pires destacou o trabalho em conjunto entre órgãos municipais e o MPSP. A ação fez parte de uma série de fiscalizações rpara garantir o cumprimento das normas sanitárias, de saúde e de posturas em estabelecimentos do município.

O secretário de Saúde de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, reforçou o compromisso da gestão municipal com a fiscalização rigorosa desse tipo de atividade. “As fiscalizações continuarão com o objetivo de coibir práticas irregulares e garantir a segurança e o bem-estar da população”, afirmou o titular da pasta.

