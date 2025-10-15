15/10/2025
Clube campeão da Libertadores tem 4 dias para evitar falência. Entenda

Escrito por Metrópoles
clube-campeao-da-libertadores-tem-4-dias-para-evitar-falencia.-entenda

O San Lorenzo, clube argentino campeão da Libertadores em 2014, está à beira da falência. Uma das potências do país tem quatro dias para quitar uma dívida de 4,4 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual). Caso o valor não seja pago, o time do bairro de Almagro pode fechar as portas.

Dívida é por adiantamento do valor de transferência de Adolfo Gaichi, em 2020. Clube precisa fazer o pagamento da dívida até 19de outubro para evitar que feche as portas.

San Lorenzo está perto da falência.

Marcelo Endelli/Getty Images2 de 3

Dívida é por adiantamento do valor de transferência de Adolfo Gaichi, em 2020.

Marcelo Endelli/Getty Images)3 de 3

Clube precisa fazer o pagamento da dívida até 19de outubro para evitar que feche as portas.

Tomas Cuesta/Getty Images

A dívida do San Lorenzo surgiu em 2020, quando o clube vendeu o atacante Adolfo Gaich ao CSKA Moscou, da Rússia. No entanto, os argentinos optaram por buscar um empréstimo junto ao fundo suíço AIS Investment Fund.

O CSKA pagou pela transferência diretamente ao San Lorenzo, que não quitou o empréstimo ao fundo suíço. Em 2024, o clube argentino foi condenado pela justiça a pagar 3,6 milhões de euros, valor que em 2025, por conta dos juros e correções monetárias, chegou a 4,4 milhões de euros.

Segundo o canal TyC Sports, da Argentina, não há mais recursos disponíveis para o San Lorenzo na Justiça. O prazo final para que os Corvos façam o pagamento do empréstimo e evitem que a falência seja decretada é 19 de outubro.

