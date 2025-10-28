28/10/2025
Clube da Bolívia é punido, tem pontuação negativa e pode ser rebaixado

Na última colocação do Campeonato Boliviano, o Aurora vive um momento para esquecer na principal divisão da Bolívia. No começo da competição, o clube foi punido com a perda de 33 pontos após crime de falsidade ideológica envolvendo um atleta do time. Com isto, a equipe corre um grande risco de ser rebaixada.

Atualmente, o Aurora está com -5 pontos na lanterna do certame. O clube mais próximo dele é o Jorge Wilstermann, com 12. Restando oito partidas até o fim do Campeonato Boliviano, a equipe pode chegar até os 19 pontos e ficar na penúltima posição da competição.

 

Caso termine em último, o clube será automaticamente rebaixado. Porém, caso fique em penúltimo, o Aurora disputará um playoff contra o segundo colocado da Segunda Divisão Boliviana e ainda terá chances de se manter na elite do futebol local.

Entenda o caso

Diego Montaño, meio-campista de 25 anos, fingiu ser Gabriel Montaño, seu irmão falecido. O caso foi denunciado pelo clube Royal Pari, da Bolívia. O Aurora, equipe em que o jogador atuava, foi punido com a perda de 33 pontos. O jogador e o presidente do clube sofreram sanções.

O meio-campista foi afastado por dois anos, enquanto o mandatário do Aurora pegou uma punição de três anos. Diego Montaño portava uma identidade falsa com o nome do irmão. Ele chegou a ser convocado pela seleção boliviana, mas não chegou a estrear com a camisa de seu país.

