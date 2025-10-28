Clube da Bundesliga entra na disputa por Endrick, e Real Madrid avalia empréstimo

O futuro de Endrick pode ganhar novos rumos na próxima janela de transferências. Sem espaço no Real Madrid, o atacante de 19 anos avalia a possibilidade de sair por empréstimo em 2025, e o Stuttgart, da Alemanha, aparece como um dos principais interessados na contratação.

De acordo com informações do portal alemão Sport.de, o clube da Bundesliga está “realmente interessado” no brasileiro. O bom relacionamento entre o técnico Sebastian Hoeness e o treinador do Real Madrid, Xabi Alonso, pode favorecer as conversas. A ideia seria dar a Endrick mais tempo de jogo e a oportunidade de se firmar no futebol europeu antes da Copa do Mundo de 2026.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Endrick em jogo pelo Real Madrid Reprodução/Instagram: @endrick Reprodução Endrick em jogo pelo Real Madrid Reprodução/Instagram: @endrick Voltar

Próximo

Condições para uma mudança

Segundo apuração da ESPN, Endrick definiu algumas condições para aceitar ser emprestado. O atacante deseja permanecer em uma das cinco grandes ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha ou França) e atuar em um clube competitivo, de perfil ofensivo, que dispute competições continentais.

O jogador também estaria disposto a considerar propostas de equipes portuguesas, como Benfica, Porto ou Sporting, desde que envolvam participação em torneios europeus de destaque. O objetivo do atacante é ganhar minutagem e visibilidade para se recolocar entre os candidatos a uma vaga na Seleção Brasileira para o Mundial de 2026.

Situação do Stuttgart

O Stuttgart vive um momento positivo na Alemanha. Atual campeão da Copa da Alemanha, o clube ocupa o terceiro lugar na Bundesliga, com 18 pontos em oito jogos, e disputa a Europa League, somando três pontos em três rodadas.

O técnico Sebastian Hoeness adota um estilo ofensivo, o que poderia favorecer o encaixe de Endrick. A equipe marcou 64 gols na última edição do Campeonato Alemão e, nesta temporada, já balançou as redes 13 vezes. A chegada do brasileiro seria estratégica para suprir as baixas no setor ofensivo, após a saída de Nick Woltemade para o Newcastle e a lesão do atacante Ermedin Demirovic.

Situação no Real Madrid

Endrick chegou ao Real Madrid em julho do ano passado, mas ainda não conseguiu espaço sob o comando de Xabi Alonso. O atacante participou de 37 partidas pelos Merengues desde sua chegada, mas não entrou em campo em 2025. Após se recuperar de uma lesão no início da temporada, o brasileiro ficou à disposição desde 20 de setembro, porém não foi utilizado em nenhuma das oito partidas em que foi relacionado.

Caso o acordo avance, o empréstimo ao Stuttgart poderia representar uma oportunidade de reconstrução para o jovem atacante, e uma chance de reafirmar o potencial que o levou ao Real Madrid.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!