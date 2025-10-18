Clube de SP denuncia desvio de R$ 2,3 milhões de reforma em estádio

A direção do Clube Atlético Juventus apresentou uma notícia-crime à Polícia Civil contra ex-dirigentes do clube por suspeita do desvio de R$ 2,3 milhões que seriam aplicados em obras de conservação do Estádio Conde Rodolfo Crespi, localizado na Rua Javari, no bairro da Mooca, zona leste da capital paulista.

Liberado há cerca de três anos pela Prefeitura de São Paulo pela venda do potencial construtivo da sede, o montante teria sido usado para pagar supostos empréstimos feitos à associação esportiva. Após sindicância interna, segundo documentos obtidos pelo Metrópoles, funcionários investigados por envolvimento na fraude foram afastados.

O clube solicitou ainda à polícia, por meio da abertura de um inquérito, “adoção das medidas investigativas cabíveis, a fim de resguardar o patrimônio moral e material do Clube Atlético Juventus e promover a responsabilização dos envolvidos”.

Em setembro deste ano, o clube chegou a ser multado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas devido ao descumprimento de termos do acordo que previa a reforma. Atualmente, o Juventus enfrenta uma dívida de mais de R$ 5,3 milhões, que também inclui uma restituição estabelecida pela administração municipal. Tudo isso sem nenhuma revitalização na sede.



Acordo com a prefeitura para reforma do estádio

O estádio do Juventus é tombado como patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Por isso, em 2022, o time firmou com a Prefeitura de São Paulo um termo de compromisso, relacionado ao potencial construtivo da sede.

O contrato permitiu a transferência de 4.691,98 metros quadrados de potencial construtivo. Dessa forma, todo o valor obtido, exatos R$ 2.362.157,09, deveriam ser aplicados em obras no local. No entanto, a revitalização não foi executada e o dinheiro teria sido utilizado para quitar mútuos de ex-dirigentes do próprio clube.

Além disso, conforme apurado, o cálculo da transferência foi baseado em valor abaixo do real de mercado. Foram considerados R$ 2.528,58 por metro quadrado. De acordo com especialista ouvido pela reportagem, o Juventus arrecadou muito menos do que poderia. O valor de recompra do potencial construtivo, inclusive, foi estimado pela prefeitura em mais de R$ 19 milhões.



Multa ao clube

Devido ao desvio de finalidade, em setembro deste ano, a prefeitura constatou o descumprimento do termo e aplicou uma multa de R$ 2,9 milhões ao Juventus. Também determinou que o clube devolva ao Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano (Funcap) o valor integral recebido.

De acordo com o cálculo oficial, a penalidade é de cerca de R$ 118 mil por mês de atraso, contado a partir de 17 de abril de 2023 até 5 de maio de 2025.

Investigação e afastamento

Uma sindicância interna evidenciou “dupla lesão ao patrimônio do clube, com grave repercussão financeira e institucional”. Para evitar interferências, recomendou-se a suspensão preventiva de dirigentes do período de 2019 a 2020, assim como o afastamento cautelar de funcionários da tesouraria.

Entre eles, estão Antonio Ruiz Gonsalez, ex-presidente do Juventus; Ivan Antipov, ex-presidente do conselho deliberativo; Paulo Troise Voci, ex-vice-presidente do clube; e Raudinei Anversa Freire, ex-diretor de futebol.

O Juventus sugeriu ainda que haja bloqueio das contas dos destinatários do pagamento e também sequestro das quantias ligadas ao termo de compromisso. O caso foi protocolado na 4ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores.

O que dizem os envolvidos

Contatados pelo Metrópoles, os responsáveis pela sindicância alegaram que não podem comentar as apurações em andamento. Atual presidente do clube, Tadeu Deradeli afirmou que não quer se pronunciar por enquanto.

Também procurado via assessoria de imprensa, o clube não respondeu oficialmente. A reportagem não localizou a defesa dos ex-dirigentes citados. O espaço segue aberto para manifestações.



Estádio do Juventus

Também conhecido como Estádio da Javari, o Estádio Conde Rodolfo Crespi foi inaugurado em 26 de abril de 1925 e adquirido da família Crespi pelo Clube Atlético Juventus em 1967.

Atualmente, numa área aproximada em 15 mil metros quadrados, o espaço comporta 5 mil pessoas. No entanto, segundo o clube, já registrou a presença de 15 mil torcedores.

Em 2019, o estádio foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).