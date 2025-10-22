22/10/2025
Clube italiano está sob controle judicial por envolvimento com a máfia

Atualmente na segunda divisão da Itália, a Juve Stabia foi colocada sob administração judicial por supostamente estar envolvida com a máfia. A informação foi confirmada por representantes do Ministério Público italiano e da polícia local.

A Juve Stabia joga a Série B da Itália.

Clube está na 7ª posição.

Equipe teria ligação com a mafia.

Segundo Giovanni Melillo, promotor do caso, as investigações apontam que há um “sistema de influência no estilo mafioso sobre as atividades econômicas do clube de futebol” vinculada a Camorra, famosa máfia italiana que possui raízes em Nápoles.

Além disso, foi detectado que os atuais proprietários do Juve Stabia, “herdaram relações econômicas de longa data que estavam, desde o início, sujeitas à influência da máfia” e “não implementaram mecanismos adequados de controle e prevenção em resposta”. Vale lembrar que a empresa irlandesa Brera Holdings comprou 52% das ações do clube em junho de 2025.

No esquema, valores relacionados a bilheteria, alimentação e assistência médica até o fim do ano passado eram de responsabilidade do clã D’Alessandro da Camorra.

A Juve Stabia segue suas atividades esportivas. A equipe, que ocupa a 7ª posição na tabela da Série B italiana, aguarda a decisão da Justiça para saber quem será o novo administrador

