05/10/2025
Clubes de futebol lançam camisas especiais e se unem em campanha pelo Outubro Rosa

O Fluminense, Grêmio, Santos, Athletico-PR e Sport Recife apresentaram uniformes especiais em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. As camisas, produzidas por uma empresa de material esportivo, fazem parte das ações dos clubes para reforçar a campanha de prevenção à doença, e parte da receita será revertida à FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama).

Cada modelo mantém a identidade visual do clube adaptada à cor rosa. O Fluminense trouxe detalhes do escudo e grafismos em tons de rosa, enquanto o Grêmio incorporou elementos da camisa titular em uma versão rosa vibrante. O Santos optou por grafismos inspirados em flores, simbolizando resistência, já o Sport destacou o rosa na gola, mangas e patrocínios.

Veja as fotos

Divulgação: Umbro
Sport Recife e Santos FC lançam camisas em alusão ao Outubro RosaDivulgação: Umbro
Divulgação: Umbro
Uniforme do Grêmio e do Athletico-PR em alusão ao Outubro RosaDivulgação: Umbro
Divulgação: Umbro e Internacional
Camisas do Fluminense e Internacional em homenagem ao Outubro RosaDivulgação: Umbro e Internacional
Divulgação: Umbro
Camisa rosa do FluminenseDivulgação: Umbro
Reprodução/Instagram: @internacional
Internacional lança camisa em homenagem ao Outubro RosaReprodução/Instagram: @internacional

As iniciativas seguem a tendência de outros clubes. O Internacional, lançou uma camisa exclusiva, predominantemente rosa claro, com detalhes em preto, incluindo o escudo e as três listras da marca, com parte da arrecadação destinada ao IMAMA RS, instituição que atende mulheres diagnosticadas com câncer de mama no Rio Grande do Sul.

No exterior, o Sporting, de Portugal, também adotou detalhes em rosa na gola, mangas e escudo, reforçando a importância do diagnóstico precoce.

Internacional

O Internacional lançou a camisa em parceria com a Adidas. O modelo está disponível para compra online e em lojas físicas, e parte da arrecadação será destinada ao IMAMA RS.

Fluminense

O Fluminense, em colaboração com a Umbro, lançou uma camisa com grafismos florais e parte da arrecadação será destinada à FEMAMA. As versões masculina, feminina e infantil estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (2/10), nas lojas oficiais do clube e no site da Umbro.

Grêmio

O Grêmio apresentou um uniforme reinterpretado com a cor símbolo da campanha. Parte da arrecadação será destinada ao IMAMA RS. As camisas já estão disponíveis para compra na Megastore da Arena e no site oficial da loja do Tricolor.

Santos

O Santos lançou uma camisa com o design característico do clube adaptado ao rosa, com parte da arrecadação destinada à FEMAMA. As versões masculina, feminina e infantil estarão disponíveis nas lojas oficiais do Santos FC, no site da Santos Store e no site da Umbro.

Sport Recife

O Sport Recife destacou o rosa na gola, mangas e patrocínios em sua camisa especial. Parte da arrecadação também será revertida à FEMAMA, reforçando a participação do clube na campanha de conscientização.

