03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

CNH Social: Detran abre 10 mil vagas gratuitas; veja como se inscrever

O programa vai beneficiar 10 mil pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governo do Maranhão, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MA), lança nesta sexta-feira (3), às 9h30, o edital do Programa CNH Social 2025. A solenidade ocorrerá no Salão de Atos do Palácio dos Leões, em São Luís, com a presença do governador Carlos Brandão.

O programa vai beneficiar 10 mil pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), oferecendo a primeira habilitação sem custos aos participantes.

O CNH Social cobre todas as etapas do processo de habilitação, incluindo exame médico e psicológico, aulas teóricas e práticas, taxa da prova, taxa da segunda prova em caso de reprovação e emissão da CNH. A partir da terceira tentativa, a taxa da prova fica por conta do candidato.

Quem pode participar

Podem se inscrever pessoas que atendam aos seguintes critérios:

  • Ter 18 anos ou mais;

  • Solicitar a primeira habilitação;

  • Estar cadastrado no CadÚnico como titular ou dependente;

  • Ter renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706).

Distribuição das vagas

O programa oferece 6 mil vagas para habilitação na categoria A e 4 mil vagas para a categoria B.

Inscrições

As inscrições acontecem de 3 a 22 de outubro, exclusivamente pela internet, no site oficial do Detran-MA, de forma gratuita. Para quem não tem acesso à internet, será possível se inscrever presencialmente nas unidades regionais do Detran-MA (Ciretrans e Postos Avançados), onde o formulário eletrônico estará disponível.

Municípios contemplados

O programa atenderá diversos municípios do estado, incluindo Açailândia, Alcântara, Aldeias Altas, Alto Alegre do Maranhão, Bacabal, Balsas, Barreirinhas, Bom Jesus das Selvas, Caxias, Chapadinha, Codó, Imperatriz, São Luís, Timon, entre outros.

O CNH Social representa uma oportunidade para pessoas de baixa renda conquistarem a habilitação com apoio integral do governo, facilitando a mobilidade e ampliando o acesso ao mercado de trabalho.

Com informações do G1

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost