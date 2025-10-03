CNH Social: Detran abre 10 mil vagas gratuitas; veja como se inscrever

O governo do Maranhão, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MA), lança nesta sexta-feira (3), às 9h30, o edital do Programa CNH Social 2025. A solenidade ocorrerá no Salão de Atos do Palácio dos Leões, em São Luís, com a presença do governador Carlos Brandão.

O programa vai beneficiar 10 mil pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), oferecendo a primeira habilitação sem custos aos participantes.

O CNH Social cobre todas as etapas do processo de habilitação, incluindo exame médico e psicológico, aulas teóricas e práticas, taxa da prova, taxa da segunda prova em caso de reprovação e emissão da CNH. A partir da terceira tentativa, a taxa da prova fica por conta do candidato.

Quem pode participar

Podem se inscrever pessoas que atendam aos seguintes critérios:

Ter 18 anos ou mais;

Solicitar a primeira habilitação;

Estar cadastrado no CadÚnico como titular ou dependente;

Ter renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706).

Distribuição das vagas

O programa oferece 6 mil vagas para habilitação na categoria A e 4 mil vagas para a categoria B.

Inscrições

As inscrições acontecem de 3 a 22 de outubro, exclusivamente pela internet, no site oficial do Detran-MA, de forma gratuita. Para quem não tem acesso à internet, será possível se inscrever presencialmente nas unidades regionais do Detran-MA (Ciretrans e Postos Avançados), onde o formulário eletrônico estará disponível.

Municípios contemplados

O programa atenderá diversos municípios do estado, incluindo Açailândia, Alcântara, Aldeias Altas, Alto Alegre do Maranhão, Bacabal, Balsas, Barreirinhas, Bom Jesus das Selvas, Caxias, Chapadinha, Codó, Imperatriz, São Luís, Timon, entre outros.

O CNH Social representa uma oportunidade para pessoas de baixa renda conquistarem a habilitação com apoio integral do governo, facilitando a mobilidade e ampliando o acesso ao mercado de trabalho.

