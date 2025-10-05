CNU 2025: abstenção foi de 42,8%, diz ministra da Gestão

Após a aplicação das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 neste domingo (5/10), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, afirmou que a abstenção no certame foi de 42,8%, ou seja, 60% dos 761.545 inscritos fizeram a prova. O número absoluto de participantes efetivos ainda não foi divulgado.

No primeiro CNU, a abstenção chegou a 54%. “Isso mostra um aumento muito grande em relação [à realização da prova] do ano passado, como a gente já imaginava”, afirmou a ministra.

O diretor de Logística do CNU, Alexandre Retamal, informou, ainda, que, dentre os estados onde a prova foi realizada, o Distrito Federal teve 30,8% de abstenção, o menor do país. O Amazonas, por sua vez, teve o maior número de abstenções, com 51,2%.

Intercorrências durante a aplicação da prova

Segundo a ministra Dweck, o dia da aplicação da prova nacional aconteceu “quase sem intercorrências”. Como noticiado pelo Metrópoles, faltou luz durante o exame em Manaus (AM). Segundo o governo federal, foi dado tempo adicional de 1h31 minutos para os candidatos no local.

Também durante a aplicação da prova do CNU, um homem sofreu uma parada cardiorrespiratória, em Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e deslocou helicóptero e viaturas para atender a vítima, que não foi identificada. Os militares fizeram o trabalho de reanimação e, após 20 minutos, o homem teve os sinais vitais retomados. Em seguida, ele foi levado a um hospital.

A segunda edição do certame oferta 3.652 vagas no total (sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário). Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados. As vagas estão distribuídas em 32 órgãos públicos.

O segundo do exame, com as provas discursivas, está marcado para 7 de dezembro para os candidatos convocados na primeira etapa.

As mulheres representam 60% das pessoas inscritas e são maioria em todas

as regiões do país. Ao todo, o CNU 2 registrou 456.300 candidatas, frente a 305.180 homens. Outros 48 candidatos se identificaram com o campo “não especificado” em sua base cadastral.

Em Belo Horizonte (MG), o campus Coração Eucarístico, da PUC Minas, foi o maior local de aplicação do país, reunindo 8.428 candidatos inscritos.