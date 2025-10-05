CNU 2025: Acre recebe provas do maior concurso público do país neste domingo

O Acre se prepara para aplicar, neste domingo (5), as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), considerado o maior certame público do Brasil. No estado, pouco mais de 4,1 mil candidatos confirmaram participação, distribuídos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul — as duas cidades acreanas incluídas na aplicação. O número representa a menor quantidade de inscritos do país, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Em todo o território nacional, mais de 760 mil pessoas realizarão a prova objetiva, que marca a primeira etapa do processo seletivo. A aplicação mobiliza 1.294 locais de prova, espalhados por 228 municípios das 27 unidades da federação. O exame é organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e ficou conhecido como o “Enem dos Concursos”, por reunir vagas de diversos órgãos públicos federais sob um único edital.

Orientações aos candidatos

O MGI reforça que os candidatos devem consultar o local de prova com antecedência no site da FGV (conhecimento.fgv.br/cpnu2) e planejar o deslocamento com cuidado.

Os portões fecham às 12h30 (horário de Brasília) — o que equivale às 10h30 no Acre. A recomendação é chegar com pelo menos uma hora de antecedência para evitar imprevistos.

Entre os itens obrigatórios estão:

Documento oficial com foto, físico ou digital;

Caneta esferográfica azul ou preta, de material transparente.

O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) não é obrigatório, mas deve ser levado impresso ou no celular para facilitar a entrada. Já aparelhos eletrônicos, acessórios como bonés e óculos escuros, e qualquer material não permitido devem ser guardados em envelope fornecido pela organização, que precisa permanecer lacrado até o final da prova.

Estrutura e regras da prova

As provas do CNU 2025 serão diferentes conforme o nível do cargo escolhido:

Nível superior: 90 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos.

Nível intermediário: 68 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos.

O tempo total também varia:

Nível superior: das 13h às 18h (horário de Brasília) — 5 horas de duração;

Nível intermediário: das 13h às 16h30 — 3h30 de duração.

O candidato deve permanecer em sala por, no mínimo, duas horas após o início. O caderno de questões só poderá ser levado caso a saída ocorra na última hora do exame. Os três últimos candidatos de cada sala devem sair juntos, após assinarem a ata de encerramento.

A prova discursiva, que representa a segunda etapa do concurso, será aplicada em 7 de dezembro, apenas para quem for aprovado na fase objetiva.

Segurança reforçada

Para evitar fraudes e garantir a lisura do processo, a aplicação contará com detectores de metal, coleta de impressões digitais e vigilância reforçada.

A operação será acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, com o apoio da Polícia Federal, Abin, Força Nacional e forças de segurança estaduais. No Acre, a atuação das polícias locais e equipes de apoio foi ampliada especialmente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O que levar e o que evitar

Além dos documentos e da caneta, o MGI orienta que os candidatos usem roupas e calçados confortáveis, já que o exame pode durar várias horas. Todos os pertences pessoais devem ser guardados no envelope porta-objetos fornecido pela FGV, que será lacrado e só poderá ser aberto fora da sala após o término da prova.

O documento de identidade digital é aceito, desde que apresentado diretamente no aplicativo oficial (sem capturas de tela). O celular deve estar desligado e com alarmes desativados antes do lacre.

Etapas seguintes

Após a aplicação das provas deste domingo, o gabarito oficial será divulgado na segunda-feira (6), conforme o cronograma. As imagens dos cartões de resposta poderão ser acessadas a partir de 12 de novembro, e a convocação para as provas discursivas também ocorrerá na mesma data.

A segunda fase, prevista para 7 de dezembro, inclui provas discursivas e avaliação de títulos. A primeira lista de classificação será publicada no dia 30 de janeiro de 2026.

O que está em disputa

O CNU 2025 reúne vagas de diferentes órgãos federais, agrupadas em nove blocos temáticos que contemplam áreas como saúde, educação, tecnologia, administração pública, desenvolvimento socioeconômico e justiça.

Os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil, de acordo com o cargo e o nível de escolaridade exigido.

Embora a maioria dos postos esteja concentrada em Brasília, há oportunidades distribuídas em diversos estados — incluindo o Acre, para cargos de órgãos federais com representação local.

Com informações do g1.