04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

CNU 2025: banca atualiza sobre cartão de inscrição via SMS. Entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cnu-2025:-banca-atualiza-sobre-cartao-de-inscricao-via-sms. entenda

A banca responsável pelo Concurso Público Nacional Unificado (CNU), a Fundação Getúlio Vargas (FGV), enviou mensagens de texto (SMS) neste sábado (4/10) aos inscritos na prova para informar que o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) foi atualizado com a numeração física da sala dos candidatos.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos destacou, no entanto, que não houve qualquer alteração no local de prova.

“Reforçamos que não houve qualquer alteração de local de prova. O endereço, o andar e até mesmo a sala permanecem rigorosamente os mesmos. A única modificação consiste em que, anteriormente, por razões de segurança, o número da sala aparecia apenas de forma codificada; agora, está disponível de forma explícita no CCI”, diz a nota do MGI.

A primeira etapa da prova objetiva e discursiva do CNU 2025 será aplicada no domingo (5/10).

O CNU 2025

  • A segunda edição do Concurso Unificado ofertará 3.652 vagas, distribuídas em 36 órgãos federais. Na edição anterior, o número de cargos foi dividido em 21 órgãos da administração pública federal.
  • Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos. O edital será unificado e manterá a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco: com definição de lista de preferência​.
  • Neste ano, as provas (objetiva e discursiva) do CNU serão aplicadas em dois dias, em 5 de outubro e 7 de dezembro.
  • Outra novidade é o fim das “bolinhas” no cartão de respostas. O formato será substituído por um código de barras que identifica o candidato.
Leia também

“A orientação é que as pessoas acessem novamente o CCI para ter a informação completa, mas as pessoas candidatas que chegarem no local da prova apenas com o código recebido primeiro conseguirão localizar facilmente sua sala”, conclui a nota enviada pelo ministério chefiado por Esther Dweck.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost