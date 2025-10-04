CNU 2025: banca atualiza sobre cartão de inscrição via SMS. Entenda

A banca responsável pelo Concurso Público Nacional Unificado (CNU), a Fundação Getúlio Vargas (FGV), enviou mensagens de texto (SMS) neste sábado (4/10) aos inscritos na prova para informar que o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) foi atualizado com a numeração física da sala dos candidatos.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos destacou, no entanto, que não houve qualquer alteração no local de prova.

“Reforçamos que não houve qualquer alteração de local de prova. O endereço, o andar e até mesmo a sala permanecem rigorosamente os mesmos. A única modificação consiste em que, anteriormente, por razões de segurança, o número da sala aparecia apenas de forma codificada; agora, está disponível de forma explícita no CCI”, diz a nota do MGI.

A primeira etapa da prova objetiva e discursiva do CNU 2025 será aplicada no domingo (5/10).

O CNU 2025

A segunda edição do Concurso Unificado ofertará 3.652 vagas, distribuídas em 36 órgãos federais. Na edição anterior, o número de cargos foi dividido em 21 órgãos da administração pública federal.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos. O edital será unificado e manterá a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco: com definição de lista de preferência​.

Neste ano, as provas (objetiva e discursiva) do CNU serão aplicadas em dois dias, em 5 de outubro e 7 de dezembro.

Outra novidade é o fim das “bolinhas” no cartão de respostas. O formato será substituído por um código de barras que identifica o candidato.

Leia também

“A orientação é que as pessoas acessem novamente o CCI para ter a informação completa, mas as pessoas candidatas que chegarem no local da prova apenas com o código recebido primeiro conseguirão localizar facilmente sua sala”, conclui a nota enviada pelo ministério chefiado por Esther Dweck.