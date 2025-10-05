05/10/2025
CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala

Escrito por Agência Brasil
cnu-2025:-cartao-de-confirmacao-e-atualizado-e-inclui-numero-de-sala


Logo Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação informou neste sábado (4) que os cartões de confirmação do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram atualizados e, agora, trazem a numeração da sala de prova do candidato.

Mais de 760 mil pessoas devem participar das provas objetivas da segunda edição do CNU neste domingo (5).

O ministério afirma que não houve mudança em relação aos locais de prova.  “O endereço, o andar e até mesmo a sala permanecem rigorosamente os mesmos”, afirma, em nota.

De acordo com o governo, por razões de segurança, o número da sala aparecia apenas de forma codificada. Com a atualização, essa informação aparece de forma explícita no Cartão de Confirmação de Inscrição  

Ainda segundo a pasta, os candidatos estão recebendo SMS da FGV, banca do concurso, informando sobre a atualização.

A orientação é que as pessoas acessem novamente o cartão de confirmação para ter a informação completa. Entretanto, se o candidato chegar no local da prova com o cartão anterior, ele também conseguirá se localizar.  

