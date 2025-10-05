05/10/2025
CNU 2025: falta de luz atrasa prova em Manaus

Escrito por Metrópoles
De acordo com informações parciais da sala de situação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025, faltou luz em um dos locais de aplicação de prova do chamado “Enem dos Concursos” em Manaus (AM), neste domingo (5/10).

Segundo o governo federal, o início do certame atrasou por causa do problema, mas os candidatos afetados terão mais tempo para concluir o teste.

Uma sala de situação foi montada na sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Brasília, para acompanhar o CNU. A coordenação é do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), que conta com representantes de todas as forças de segurança federais, e dois enviados de todos os estados.

Segundo o governo, a Amazonas Energia foi acionada rapidamente. Pelo protocolo, os candidatos aguardam nas salas da prova o retorno da luz, e terão o acréscimo de todo o tempo perdido.

O planejamento inicial previa que a prova começasse às 13h e encerrasse às 18h. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, fará um balanço sobre esta segunda edição do CNU, no início da noite.

Apesar da falta de energia, não foram detectados maiores problemas com as provas. Como mostrou o Metrópoles, há desconfiança entre os candidatos por causa da deflagração de uma operação contra fraudes em concursos públicos, na semana passada.

Mais cedo, Esther afirmou que a ação da Polícia Federal (PF) para desarticular a quadrilha reforça a segurança do certame.

“Ter tido essa operação antes da data de hoje é muito importante porque, justamente, essa quadrilha não vai poder atuar nesse concurso. Essa parecia ser uma das principais quadrilhas que atuavam em fraudes de concurso”, comentou.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

