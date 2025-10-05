CNU 2025: gabaritos e versões de prova serão divulgados nesta segunda

Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, os gabaritos preliminares das provas objetivas da 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), realizadas neste domingo (5/10), serão divulgados às 10h desta segunda-feira (6/10). Dweck afirmou que, com a publicação dos gabaritos, os candidatos poderão descobrir qual foi o seu “tipo de prova.”

“Amanhã as pessoas vão saber quantos gabaritos tinham e qual era a prova que a pessoa fez. Existe uma maneira de identificar, e ela vai saber. Tem mais de um gabarito. Amanhã as pessoas vão saber”, disse a ministra.

Ao todo, 761.545 pessoas se inscreveram para realizar o CNU 2. Desse número, 60% fizeram a prova, segundo Dweck. O número absoluto de participantes efetivos ainda não foi divulgado.

No primeiro CNU, a abstenção chegou a 54%. “Isso mostra um aumento muito grande em relação [à realização da prova] do ano passado, como a gente já imaginava.”

O diretor de Logística do CNU, Alexandre Retamal, informou, ainda, que o Distrito Federal teve 30,8% de abstenção no certame. Foi a menor taxa entre os estados onde a prova foi realizada.

O Amazonas, por sua vez, registrou a maior taxa de abstenção, com 51,2%. Ainda assim, o percentual de candidatos do estado que compareceram superou o da última edição do CNU, que havia registrado 56,88% de ausência.

Intercorrências durante a aplicação do CNU

Segundo a ministra do MGI, o dia da aplicação da prova nacional aconteceu “quase sem intercorrências”. “Foram muito pontuais, nada que realmente chame atenção, que tenha comprometido ou inviabilizado a aplicação da prova em qualquer local”, destacou.

Como noticiado pelo Metrópoles, faltou luz durante o exame em uma escola de Manaus (AM). Segundo o governo federal, foi dado tempo adicional de 1h31 minutos para os candidatos no local.

Também durante a aplicação da prova, neste domingo, um homem sofreu uma parada cardiorrespiratória, em Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e deslocou helicóptero e viaturas para atender a vítima, que não foi identificada.

Os militares fizeram o trabalho de reanimação e, após 20 minutos, o homem teve os sinais vitais retomados. Em seguida, ele foi levado a um hospital.

Segundo a organização do CNU, alguns locais de prova ainda tiveram “casos de pessoas com mau comportamento e uso de celular.”