CNU 2025: veja os gabaritos extraoficiais

O g1 já iniciou a correção das provas do CNU. Os gabaritos extraoficiais foram elaborados por professores do Estratégia Concursos.
Cada bloco temático contou com diferentes versões de prova, identificadas por frases distintas, como parte do esquema antifraude.
Para conferir o resultado, verifique o número do gabarito e a frase correspondente à sua prova. Ao clicar na frase, você será direcionado para a página de gabaritos.
Bloco 8
Bloco 9
📌 Como foram as provas?
As provas objetivas começaram às 13h (Horário de Brasília). A duração variou conforme o nível:
- Nível Superior: 5 horas, até as 18h
- Nível Intermediário: 3h30, até as 16h30
Todos os candidatos precisaram permanecer na sala por, no mínimo, duas horas. O caderno de provas só pôde ser levado por quem saiu durante a última hora prevista para cada nível.
A prova teve duas partes:
- Conhecimentos gerais: comuns a todos, como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades.
- Conhecimentos específicos: de acordo com o bloco temático escolhido na inscrição.
A prova objetiva foi de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. O número de questões variou conforme o nível:
- Nível Superior: 90 questões no total, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos.
- Nível Intermediário: 68 questões, com 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos.
Agora, os candidatos aguardam o resultado da prova objetiva para saber se seguem para a próxima etapa: a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro.
📆 Confira o cronograma oficial
- Inscrições: de 2 a 20/7/2025 (com pagamento até 21/7)
- Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 2 a 8/7/2025
- Prova objetiva: 5/10/2025, das 13h às 18h
- Disponibilização da imagem do cartão de respostas: 12/11/2025
- Convocação para prova discursiva: 12/11/2025
- Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12/11/2025
- Convocação para a avaliação de títulos: 12/11/2025
- Envio de títulos: de 13 a 19/11/2025
- Cartão de confirmação de inscrição para prova discursiva: 1/12/2025
- Prova discursiva (para habilitados na 1ª fase): 7/12/2025
- Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17/12/2025
- Resultado preliminar da avaliação de títulos: 2/1/2026
- Divulgação da nota preliminar da prova discursiva: 6/1/2026
- Pedidos de revisão das notas da discursiva: de 7 a 8/1/2026
- Divulgação da 1ª lista de classificação: 30/1/2026