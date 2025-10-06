CNU: com gabaritos divulgados, veja as próximas etapas do concurso

Os gabaritos preliminares das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) ficaram disponíveis nesta segunda-feira (6/10). Os candidatos agora devem aguardar o resultado da prova objetiva para saber se seguem para a próxima etapa: a prova discursiva.

A prova discursiva está marcada para 7 de dezembro. A disponibilização da imagem do cartão de respostas, das notas finais das provas objetivas e da convocação para a prova discursiva ocorrerá em 12 de novembro.

Após a divulgação dos gabaritos preliminares, inicia-se também o período para a interposição de recursos em relação às questões e aos gabaritos. O prazo termina nesta quarta-feira (8/10).

No total, mais de 400 mil pessoas fizeram a prova neste domingo (5/10) em 228 cidades do país. A abstenção no exame foi de 42,8%.

Para conferir o gabarito, basta acessar o site oficial do “Enem dos Concursos”, por meio da página da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Veja o cronograma oficial

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 6/10/2025

Prazo para interposição de recursos quanto às questões e/ou gabaritos: 7 e 8/10/2025

Disponibilização da imagem do cartão de respostas, das notas finais das provas objetivas e convocação para a prova discursiva: 12/11/2025

Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição para a prova

Discursiva: de 12/11/2025 a 1º/12/2025

Aplicação da prova discursiva: 7/12/2025

Divulgação da nota preliminar da prova discursiva e disponibilização do espelho de correção: 23/1/2026

Prazo para pedidos de revisão das notas da prova discursiva: 26 e 27/1/2026

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão e do resultado definitivo da prova discursiva: 18/2/2026

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão dos títulos e do resultado definitivo dos procedimentos para pessoas candidatas negras, indígenas, quilombolas e PcD: 18/2/2026

Divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera), após fases I a IV: 20/2/2026

Início das convocações para nomeação e, quando couber, para Investigação Social e Funcional; Defesa de Memorial e Prova Oral; Curso ou Programa de Formação: 16/3/2026.

No total, são ofertadas 3.652 vagas permanentes, distribuídas em 32 órgãos federais.