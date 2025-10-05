CNU: PM faz mobilização e concorrentes comentam insegurança com fraude

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) mobilizou, neste domingo (5/10), “centenas de unidades” para acompanhar as provas do Concurso Nacional Público Unificado, o CNU. Segundo o responsável pela operação, o tenente-coronel Alessandro Arantes, não houve sinalização de qualquer problema até a abertura dos portões, às 11h30.

“A PM iniciou o seu policiamento às 4h30 da manhã, com a distribuição de todas as 29 rotas que compõem 168 escolas. São centenas de policiais militares envolvidos, dezenas de viaturas. Em todos os locais de prova, há policiamento fixo no local, temos o policiamento especializado, de trânsito para nos apoiar, e permaneceremos assim até o final de toda a ação”, afirmou Arantes ao Metrópoles.

Segundo o tenente-coronel, não há registro de qualquer movimentação atípica ou problemas nos locais de prova do DF. À reportagem, participantes relataram que o trânsito estava tranquilo e o transporte público funcionou sem problemas neste domingo.

Milhares de candidatos fazem prova da segunda edição do CNU

Abertura dos portões para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado

Candidatos fazem prova do CNU 2, o "Enem dos Concursos"

Candidatos chegam para fazer segunda edição do CNU

Candidatos do CNU relatam preocupação com fraudes

Também não houve animosidade sobre a recente operação da Polícia Federal (PF) contra um esquema de fraudes em concursos públicos. Participantes relataram preocupação, mas tranquilidade em fazer o certame.

“Não afetou. Isso aí sempre teve. Em todo concurso sai esse tipo de notícia e todo país tem esse tipo de coisa”, afirmou o brasiliense Marcelo Ferreira, 41, que tenta concurso para a área de Tecnologia da Informação.

Já Darlinda Santos, 41, que veio de Unai (MG) para fazer prova em Brasília, afirmou que sente “insegurança”. “Será que vai acontecer com a gente, que se prepara tanto? Vem alguém e faz alguma ilegalidade e acabamos sendo prejudicados.”

Ana Claudia Cabral, 49, disse que todo o processo de inscrição foi claro e entende que o concurso é preciso. “É uma oportunidade necessária. Agradeço as oportunidades e espero que cada um faça o seu melhor”, comentou.

O “Enem dos Concursos”

As provas objetivas da segunda edição do CNU são aplicadas neste domingo (5/10). Cerca de 761 mil inscritos deverão participar do Concurso Unificado, que será aplicado em 228 cidades.

O primeiro dia será dedicado somente à aplicação das provas objetivas para todos os candidatos inscritos. No segundo dia de provas, previsto para 7 de dezembro, serão realizadas as provas discursivas. Nesta etapa, realizarão as provas apenas os habilitados na primeira fase e convocados para a segunda fase do concurso.

O governo ofertará 3.652 vagas. Dessas, 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário. Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados​.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos. O edital é unificado, mas mantém a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco: com definição de lista de preferência​. Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil.