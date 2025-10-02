02/10/2025
02/10/2025
CNU reforça segurança com detectores de metal e ponto eletrônico

Escrito por Agência Brasil
cnu-reforca-seguranca-com-detectores-de-metal-e-ponto-eletronico


A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) terá medidas de aprimoramento de segurança, como detectores de metal em todas as salas e banheiros e detectores de ponto eletrônico. Além disso, as provas terão identificação com código de barras para cada candidato em todas as páginas e o tipo de prova só será revelado quando os gabaritos forem divulgados. 

As provas objetivas do CNU 2025 serão no próximo domingo (5). 

As medidas foram anunciadas pelos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP), após operação realizada nesta quinta-feira (2) pela Polícia Federal que indicou uma fraude pontual na primeira edição do CNU, realizada em 2024.

“A Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares estaduais estão atuando de forma mais ampliada na escolta de provas, enquanto a Força Nacional junto com as PMs estaduais está garantindo a guarda das provas nos locais de armazenamento”, informou o MGI, em nota. 

Segundo a pasta, a realização do concurso envolve uma Operação Integrada de Segurança Pública, nos moldes da operação para transporte seguro de urnas eletrônicas. A operação envolve as forças de segurança de todos os 26 estados e do Distrito Federal, além de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Agência Brasileira de Inteligência (Abin). 

Concurso

No próximo domingo, 760 mil candidatos participarão da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que será aplicado em 1.294 locais de provas em 228 cidades. 

O chamado Enem dos Concursos oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal. O certame é organizado pelo MGI, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Fundação Getulio Vargas (FGV). 

