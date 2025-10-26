26/10/2025
“Coagida”, diz advogado sobre ação de Marcela após agressão de Dado

Escrito por Metrópoles
“coagida”,-diz-advogado-sobre-acao-de-marcela-apos-agressao-de-dado

Marcela Tomaszewski registrou a queixa contra Dado Dolabella e colocou um ponto-final no namoro. A confirmação é do advogado da modelo, Diego Candido, que conversou com o Metrópoles, neste domingo (26/10).

O especialista também relatou que a miss foi coagida pelo então namorado e sua advogada para desistir da denúncia e fazer o pronunciamento nas redes sociais desmentindo toda as notícias veiculadas sobre a agressão.

“Na ocasião, a vítima, coagida pelo agressor e sua advogada, resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido e que o casal estava bem”, começou ele.

Término e denúncia

Ainda no bate-papo, Diego Candido falou sobre o registro do caso: “No entanto, houve a separação de fato ainda ontem e agora, devidamente orientada sobre seus direitos, resolve denunciar a violência de gênero da qual foi vítima”, afirmou, antes de completar:

“A defesa da vítima está adotando todas as medidas judiciais para que a Justiça seja feita e para que o agressor não permaneça impune, diante da gravidade do fato”, disparou.

Mais cedo, Marcela Tomaszewski surgiu nos stories do Instagram, afirmou que não falaria mais sobre o caso e que apenas seu advogado cuidaria das informações a partir de agora.

