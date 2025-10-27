27/10/2025
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella

Modelo encerra relacionamento e formaliza queixa após agressão; defesa afirma que ela foi pressionada a desistir anteriormente

A modelo Marcela Tomaszewski decidiu registrar queixa contra o ator Dado Dolabella e pôr fim ao relacionamento. A informação foi confirmada pelo advogado da miss, Diego Candido, em entrevista ao Metrópoles neste domingo (26/10).

Segundo o defensor, Marcela foi coagida pelo então namorado e por sua advogada a desistir da denúncia anterior e a publicar um vídeo nas redes sociais negando as agressões.

Instagram/Reprodução

“Na ocasião, a vítima, coagida pelo agressor e sua advogada, resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido e que o casal estava bem”, relatou Diego Candido.

Término e nova denúncia

De acordo com o advogado, o casal se separou de fato ainda no sábado (25/10). Já neste domingo, Marcela decidiu formalizar a denúncia e dar continuidade às medidas legais.

“Agora, devidamente orientada sobre seus direitos, ela resolve denunciar a violência de gênero da qual foi vítima. A defesa da vítima está adotando todas as medidas judiciais para que a Justiça seja feita e o agressor não permaneça impune, diante da gravidade do fato”, destacou o advogado.

Mais cedo, Marcela apareceu nos stories do Instagram e afirmou que não comentará mais o caso publicamente, deixando todas as providências a cargo de sua equipe jurídica.

Fonte: Metrópoles
