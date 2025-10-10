10/10/2025
"O Cavaleiro dos Sete Reinos": spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Cobra é resgatada por bombeiros em unidade militar do DF. Vídeo

cobra-e-resgatada-por-bombeiros-em-unidade-militar-do-df.-video

Uma cobra foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), nesta sexta-feira (10/10).

O resgate foi feito por volta das 12h nas proximidades do Regimento de Cavalaria de Guardas do Exército – unidade militar responsável pela segurança da Presidência da República. O réptil estava em uma vegetação.

Assista ao momento em que a cobra é resgatada e solta na natureza:

 

Foi constatado que a serpente não apresentava nenhum ferimento e estava bem. Os bombeiros, em seguida, a devolveram com segurança ao seu habitat natural no Cerrado.

O resgate do réptil foi executado por militares que participam do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, instituído em 1º de agosto de 2025. Desde então, resgates de animais, como tucano, saruê e até porco-espinho já foram realizados.

