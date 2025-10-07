07/10/2025
Universo POP
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes

Cobra em cima da mesa: bombeiros resgatam jiboia em condomínio do DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cobra-em-cima-da-mesa:-bombeiros-resgatam-jiboia-em-condominio-do-df

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou uma jiboia em cima de uma mesa, na varanda de uma residência, em um condomínio localizado na Rota do Messias, em São Sebastião, às 22h45 de segunda-feira (6/10).

O animal não apresentava ferimentos. A serpente foi capturada e devolvida com segurança a uma área de cerrado adequada.

Veja:

A jiboia foi resgatada pelo Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, instituído em 1º de agosto de 2025 e sob responsabilidade do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM).

O objetivo do projeto é atender a ocorrências envolvendo o resgate de fauna silvestre vertebrada, a exemplo de aves, mamíferos e répteis nativos.

Leia também

Segundo os bombeiros militares, em caso de presença de animais silvestres em residência, os moradores devem manter distância, isolar o local e acionar o CBMDF pelo telefone 193.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost