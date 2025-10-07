Cobra em cima da mesa: bombeiros resgatam jiboia em condomínio do DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou uma jiboia em cima de uma mesa, na varanda de uma residência, em um condomínio localizado na Rota do Messias, em São Sebastião, às 22h45 de segunda-feira (6/10).

O animal não apresentava ferimentos. A serpente foi capturada e devolvida com segurança a uma área de cerrado adequada.

A jiboia foi resgatada pelo Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, instituído em 1º de agosto de 2025 e sob responsabilidade do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM).

O objetivo do projeto é atender a ocorrências envolvendo o resgate de fauna silvestre vertebrada, a exemplo de aves, mamíferos e répteis nativos.

Segundo os bombeiros militares, em caso de presença de animais silvestres em residência, os moradores devem manter distância, isolar o local e acionar o CBMDF pelo telefone 193.