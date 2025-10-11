cobrada-sobre-o-dna,-garota-de-programa-ligada-a-neymar-se-manifesta

Após aparecer no Instagram, na sexta-feira (10/10), afirmando que já sabe quem é o pai de sua filha, que se chamará Maria Vitória, a garota de programa Any Awuada, ligada a Neymar, voltou aos stories para falar sobre o caso mais uma vez.
Com a repercussão do caso, ela abriu uma caixinha de perguntas e foi cobrada por um seguidor: “Fala um nome ou não vou dormir hoje”, pediu o internautas.
O motivo de não contar
Na gravação, Any Awuada rebateu: “Eu tenho a plena sensação que vocês nunca ouviram falar em processo (risos). Gente, vou explicar pra vocês: existe uma coisa que se chama processo. Isso não é legal de tomar, sabia? Dá uma dor de cabeça que se vocês soubessem”, afirmou.
E continuou: “E hoje, assim, qualquer motivo você pode processar alguém”, encerrou, escrevendo na legenda que também não sabia, mas as advogadas lhe deram muitos “ensinamentos jurídicos”.
Any Awuada usou os stories do Instagram para falar sobre o resultado de DNA
O filho é do Neymar? Any Awuada, acompanhante mostra ultra e detalhe chama atenção
Acompanhante Any Awuada ironiza namoro de Biancardi com Neymar: “Negociável”
Any Awuada, suposta amante de Neymar
Cobrada sobre o DNA, Any Awuada, garota de programa ligada a Neymar, se manifesta
Any participou de festa organizada pelo jogador
Nayara Macedo também é garota de programa
Any Awuada disse que engravidou de Neymar
Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada
Any Awuada publicou uma nota no Instagram e disse que não contou nem metade do que aconteceu em festa com Neymar
Entenda o caso
Any Awuada, acompanhante que ganhou repercussão nacional em março deste ano após revelar ter tido um envolvimento com Neymar Jr., usou suas redes sociais nesta sexta-feira (10/10) para informar que saiu o exame de DNA da filha que espera.
Como funciona o exame
Nas imagens, a acompanhante apareceu nervosa e deu detalhes de como o teste foi realizado: “Você tira sangue normal, sabe? Eles tiraram uns tubinhos de sangue e daí, desses tubinhos, eles já têm o DNA da neném”, explicou.
Ela ainda confessou estar um pouco receosa com o tipo de exame: “Eu confesso que não confio muito nisso, porque como que vai ter o sangue da neném no meu DNA?”, questionou.
Logo após chegar ao trecho com o laudo do exame, Any demonstrou surpresa e alívio: “Eu não preciso fazer nenhum exame cardíaco este ano, porque meu coração, depois dessa, tá maravilhoso”, disse, sem revelar o resultado da paternidade da filha.
Relembre a polêmica
Any causou um verdadeiro escândalo em março, ao afirmar que teve relações íntimas com Neymar durante uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo.
O evento teria ocorrido em uma chácara da região, onde o helicóptero do jogador foi avistado. No entanto, a assessoria de Neymar negou a participação dele na festa, alegando que a aeronave é frequentemente emprestada a amigos e familiares.
Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Any detalhou que ela e outras mulheres foram contratadas para “entreter” Neymar e amigos dele durante o evento.
Celulares confiscados
A acompanhante contou que os celulares das participantes foram recolhidos, e só descobriram a identidade do anfitrião ao chegarem ao local. Any relatou ainda que havia bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens distribuíam fichas para as mulheres.
Segundo ela, a festa foi interrompida quando a esposa de um dos organizadores chegou e causou tumulto, tornando a situação constrangedora. Any defendeu sua participação, afirmando que apenas cumpriu seu trabalho e não cometeu nenhum erro.
Ela também confirmou ter se relacionado com Neymar naquela noite, junto com outra mulher. Uma semana após a exposição do escândalo, Any anunciou em suas redes sociais que estava grávida, sem revelar a identidade do pai da criança que espera.