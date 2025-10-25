25/10/2025
Cobrador salva criança engasgada em ônibus

Escrito por Metrópoles
Um cobrador de ônibus salvou uma criança que se engasgou com uma bala de chocolate durante uma viagem na noite deste sábado (25), por volta das 20h, em um coletivo da linha 808, que faz o trajeto entre o Recanto das Emas e o Setor O, no Distrito Federal.

Segundo passageiros, o menino estava acompanhado da avó quando começou a passar mal e apresentou sinais de asfixia. A mulher pediu ajuda, e o cobrador, identificado como Henrique, realizou manobras de primeiros socorros para desobstruir as vias respiratórias da criança.

Após a intervenção, o menino voltou a respirar normalmente. O veículo permaneceu parado por alguns minutos até que a situação fosse controlada, e em seguida a viagem prosseguiu.

