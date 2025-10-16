Cocaína e perseguição: caminhoneiro é preso após fugir por 30 km. Veja

Uma perseguição de mais de 30 km terminou com um caminhoneiro preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Ocauçu, no interior de São Paulo, na noite de quarta-feira (15/10). Segundo os agentes, o motorista estava sob efeito de cocaína.
A ação começou por volta das 23h30 na altura do km 289 da Rodovia Presidente João Goulart (BR 153). Uma equipe da PRF notou um caminhão trator com faróis altos, atrapalhando a visão de motoristas que vinham no sentido contrário, e realizando ultrapassagens em locais proibidos.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Divulgação/PRF2 de 5
Divulgação/PRF3 de 5
Divulgação/PRF4 de 5
Caminhoneiro fugiu por 30 km até ser pego por policiais
Divulgação/PRF5 de 5
Divulgação/PRF
Enquanto era acompanhado pelos policiais, o caminhoneiro agiu com agressividade e jogou o veículo contra os agentes. Ele também dirigiu em alta velocidade, realizando ultrapassagens e manobras perigosas. O caminhão ficou danificado, mas o motorista continuou a fuga.
Leia também
-
Suspeitos fazem família refém e abusam sexualmente de mulher em SP
-
“Tem que sofrer”, disse bombeiro que socorreu estudante morto pela PM
-
Dinheiro vivo: veja o que foi apreendido em operação em Paraisópolis
-
Recém-nascido é encontrado morto dentro de caixa no interior de SP
A perseguição terminou cerca de 30km depois, em Marília, após a PRF solicitar apoio da Polícia Militar. Com o veículo prejudicado, um dos policiais conseguiu subir na cabine e danificar canos hidráulicos que forçaram a parada do caminhão.
Veja:
Cocaína na estrada
- Ao ser abordado, o motorista confessou o uso de cocaína enquanto dirigia na rodovia.
- Na vistoria, os agentes encontraram resquícios de pó branco — semelhante à droga — espalhados na cabine do caminhão, além de cinco cartelas de anfetaminas, popularmente conhecidas como “rebites”.
- O exame clínico realizado por médica legista confirmou a alteração da capacidade psicomotora devido ao uso de cocaína.
- A Polícia Civil registrou o flagrante pelos crimes de conduzir veículo sob influência de substância psicoativa, trafegar em velocidade incompatível com a segurança e desobedecer ordem legal de agente público.
- O caminhão trator e o semirreboque carregado com madeira foram apreendidos e o motorista foi recolhido e aguarda a audiência de custódia.