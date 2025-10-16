Cocaína e perseguição: caminhoneiro é preso após fugir por 30 km. Veja

Uma perseguição de mais de 30 km terminou com um caminhoneiro preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Ocauçu, no interior de São Paulo, na noite de quarta-feira (15/10). Segundo os agentes, o motorista estava sob efeito de cocaína.

A ação começou por volta das 23h30 na altura do km 289 da Rodovia Presidente João Goulart (BR 153). Uma equipe da PRF notou um caminhão trator com faróis altos, atrapalhando a visão de motoristas que vinham no sentido contrário, e realizando ultrapassagens em locais proibidos.

Caminhoneiro fugiu por 30 km até ser pego por policiais

Enquanto era acompanhado pelos policiais, o caminhoneiro agiu com agressividade e jogou o veículo contra os agentes. Ele também dirigiu em alta velocidade, realizando ultrapassagens e manobras perigosas. O caminhão ficou danificado, mas o motorista continuou a fuga.

A perseguição terminou cerca de 30km depois, em Marília, após a PRF solicitar apoio da Polícia Militar. Com o veículo prejudicado, um dos policiais conseguiu subir na cabine e danificar canos hidráulicos que forçaram a parada do caminhão.

Cocaína na estrada