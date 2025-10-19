Cocielo é flagrado sem aliança após fim do casamento com Tata; vídeo

Júlio Cocielo foi visto pela primeira vez, em público, após o anúncio do fim do casamento com Tata Estaniecki. O influenciador esteve, no sábado (18/10), em uma festa em um clube privado em Barueri, São Paulo, com os filhos Beatriz e Caio.

Um vídeo publicado pelo portal LeoDias mostra o momento em que Cocielo brinca com as crianças. Um detalhe, no entanto, chamou a atenção: o youtuber estava sem a aliança de casamento.

O fim do casamento de Cocielo e Tata foi anunciado na sexta-feira (17/10). Na ocasião, o influenciador publicou um longo texto falando sobre a situação. Internautas chegaram a cogitar que o post em questão se tratava de uma brincadeira feita por Maurício Meirelles no quadro Web Bullying, o que foi negado pelo famoso.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

2 de 6

Tata Estaniecki e Julio Cocielo

Reprodução/ Instagram 3 de 6

Tata Estaniecki e Julio Cocielo

Reprodução/Instagram. 4 de 6

Julio Cocielo e Tata Estaniecki

Reprodução/Redes sociais. 5 de 6

Cocielo e Tata

Reprodução/Instagram 6 de 6

Cocielo e Tata

“Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento”.

O influenciador ressaltou que, apesar do término, o casal seguirá cuidando dos filhos e mantendo a parceria na criação da família. “De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família”, afirmou. Ele ainda deixou uma mensagem otimista sobre o amor e os momentos vividos juntos: “Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo”.

Cocielo finalizou o desabafo pedindo gratidão e positividade: “Não foi um tempo em vão, foram os melhores anos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte”.