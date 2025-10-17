Cocielo e Tata: entenda a confusão envolvendo o fim do casamento

O suposto término dos influenciadores Julio Cocielo e Tata Estaniecki tomou conta da web nesta sexta-feira (17/10). Cocielo compartilhou uma foto dos dois e um longo texto anunciando o fim do relacionamento após 11 anos, mas os fãs não estão tão convencidos de que se trata de uma informação oficial.

A desconfiança veio porque a notícia do término ocorreu subitamente, sem muitos indícios de afastamento dos dois. Em meio a esta especulação, e a falta de pronunciamento de Tata sobre o assunto, os fãs levantaram a teoria de que o fim do casamento não seria verdade e que se trataria de uma ação do quadro Web Bullying de Mauricio Meirelles.

Entenda o caso

A situação começou no fim da noite de quinta-feira (17/10), quando o influenciador e humorista Julio Cocielo compartilhou uma foto anunciando a separação de Tata Estaniecki após 11 anos de relacionamento. O casal se tornou muito amado na web e tem dois filhos juntos: Beatriz e Caio.

A notícia pegou os fãs de surpresa, já que não viram indícios de um afastamento do casal. Ao contrário de outros anúncios de fim de relacionamento, o fato da postagem ter sido feita apenas pelo perfil de Julio e não em conjunto do Tata logo acendeu o alerta e os fãs começaram a teorizar a situação.

Eis então que surgiu o nome de Mauricio Meirelles na história. O humorista conta com um quadro Web Bullying em seus espetáculos onde ele “invade” o celular de convidados e publica mensagens ou interage com pessoas reais em nome deles.

A falta de confirmação sobre a situação dos influenciadores logo levaram os fãs a acreditar que tudo não passava de uma brincadeira. Apesar da repercussão, Mauricio Meirelles negou qualquer envolvimento no caso com um vídeo nas redes. “Não fui eu. Não estou fazendo o Web Bullying com o Cocielo. Talvez seja verdade”, ironizou.

Nem Tata e nem Cocielo comentaram sobre o fim do relacionamento após a postagem nas redes sociais.