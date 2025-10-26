Cocielo e Tata Estaniecki aparecem juntos pela 1ª vez após separação

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki foram vistos pela primeira vez desde o anúncio da separação nesse sábado (25/10). Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o ex-casal de influenciadores aparece ao lado dos filhos em uma celebração de Halloween no condomínio onde fica a casa da família.
Tata e Cocielo são pais de Beatriz, de 5 anos, e de Caio, de 2 anos, o caçula. Eles se casaram em 2018, mas estavam juntos há mais de 11 anos.
Conforme a apresentadora comentou no primeiro pronunciamento, desde que o ex-marido anunciou a separação, os influenciadores afirmam que continuaram unidos em prol da criação dos filhos, embora estejam separados.
“O foco agora realmente é estarmos bem para eles também ficarem bem. E é nisso que a gente está se concentrando. E é isso, a vida tem que continuar”, afirmou em vídeo compartilhado na última terça-feira (21/10).
O término foi comunicado por Cocielo no perfil das redes sociais, no dia 17 deste mês. O fato da então esposa do influenciador não ter se pronunciado levou os fãs a especularem que o anúncio seria uma pegadinha.