Cocielo e Tata Estaniecki aparecem juntos pela 1ª vez após separação

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki foram vistos pela primeira vez desde o anúncio da separação nesse sábado (25/10). Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o ex-casal de influenciadores aparece ao lado dos filhos em uma celebração de Halloween no condomínio onde fica a casa da família.

Tata e Cocielo são pais de Beatriz, de 5 anos, e de Caio, de 2 anos, o caçula. Eles se casaram em 2018, mas estavam juntos há mais de 11 anos.

Leia também

10 imagens Fechar modal. 1 de 10

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki aparecem juntos pela 1ª vez desde anúncio da separação

Reprodução/Instagram 2 de 10

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki aparecem juntos pela 1ª vez desde anúncio da separação

Reprodução/Instagram 3 de 10

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki posam com os filhos e os pais da influenciadora

Instagram/Reprodução 4 de 10

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

5 de 10

Julio Cocielo e Tata Estaniecki em viagem romântica para Capri, na Itália

Reprodução/Instagram 6 de 10

Julio Cocielo e Tata Estaniecki

Reprodução/Redes sociais. 7 de 10

Tata Estaniecki

Reprodução/Redes sociais. 8 de 10

Cocielo e Tata

Reprodução/Instagram 9 de 10

Tata Estaniecki compartilha foto com as filhas com Julio Cocielo

Reprodução/Instagram 10 de 10

Cocielo e Tata

Conforme a apresentadora comentou no primeiro pronunciamento, desde que o ex-marido anunciou a separação, os influenciadores afirmam que continuaram unidos em prol da criação dos filhos, embora estejam separados.

“O foco agora realmente é estarmos bem para eles também ficarem bem. E é nisso que a gente está se concentrando. E é isso, a vida tem que continuar”, afirmou em vídeo compartilhado na última terça-feira (21/10).

O término foi comunicado por Cocielo no perfil das redes sociais, no dia 17 deste mês. O fato da então esposa do influenciador não ter se pronunciado levou os fãs a especularem que o anúncio seria uma pegadinha.