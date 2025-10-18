Cocielo faz 1ª aparição após término com Tata e detalhe chama atenção

O youtuber Julio Cocielo fez sua primeira aparição após anunciar o fim do casamento com Tata Estaniecki. Sem aliança, ele apareceu ao lado da filha Beatriz, primogênita do ex-casal, e Caio, filho mais novo com a influenciadora.

Um vídeo divulgado pelo portal Leo Dias mostra Cocielo em uma casa de festa em Barueri, São Paulo, ao lado de Bia.

Fim do casamento

A notícia do fim do casamento foi compartilhada por Cocielo na noite de quinta-feira (16/10) em uma postagem no Instagram. Eles estavam juntos há 11 anos e são pais de Beatriz e Caio.

Fãs acharam se tratar de uma brincadeira do quadro Web Bullying, de Mauricio Meirelles, que negou ter qualquer envolvimento com a situação.

Na noite de sexta-feira (17/10), Tata compartilhou o post do ex-marido e ambos removeram os sobrenomes de casados do perfil oficial do Instagram.