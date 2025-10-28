Código promocional Novibet 2025: Use METROVIP no cadastro

O código promocional Novibet para hoje, outubro de 2025, é METROVIP. Use este código ao abrir sua conta na Novibet para ter acesso às ofertas e promoções da plataforma. Atualmente, é possível garantir R$50 em bônus de aposta extra ao fazer apostas esportivas.

Como funciona a o código promocional Novibet METROVIP?

O código promocional Novibet Metrovip deve ser usado no momento de abertura da conta na casa de apostas.

Depois de se cadastrar, basta fazer um primeiro depósito para começar a apostar online ou jogar no cassino da plataforma.

Diariamente, a casa oferece diversas promoções que podem ser bem interessantes para testar os recursos.

Abaixo, explicamos as melhores ofertas que você poderá resgatar ao se cadastrar usando o código Novibet:

Como abrir uma conta na Novibet

Para criar sua conta e aplicar o código promocional Novibet, você deve seguir o passo a passo simplificado na hora do cadastro:

Em primeiro lugar, visite o site da Novibet Brasil e clique em “Cadastre-se”; Então, preencha o formulário com suas informações pessoais e clique em avançar Preencha o restante dos seus dados e, no campo de código bônus, informe o código promocional Novibet METROVIP; Por fim, clique em abrir conta para apostar.

Aliás, você pode conferir no nosso artigo dedicado sobre o Novibet cadastro de forma simples e fácil.

Como fazer as apostas na Novibet

Já tem o código promocional Novibet? Então, é hora de começar suas apostas na plataforma.

O código promocional Novibet pode ser usado em qualquer esporte, tanto em apostas pré-jogo quanto em apostas ao vivo.

A aposta pré jogo é aquela realizada antes do início do evento esportivo, permitindo ao apostador analisar estatísticas, escalações e outras informações relevantes antes de fazer seu palpite.

Você pode se divertir no site da Novibet Brasil ou com o aplicativo de apostas da marca. Em ambos os casos, é bem fácil submeter seus palpites:

Primeiramente, confira se já validou o código promocional em sua conta; Então, vá até a seção de “Esportes” — ou até a área de “Aposta ao vivo”; Em seguida, navegue até a modalidade e evento desejados; Faça uma ou mais seleções nos mercados de apostas de sua preferência — por exemplo, no resultado final ou no placar exato de um jogo de futebol; Informe um valor no cupom de apostas e confirme a operação.

Depois disso, você pode esperar até que o resultado da aposta seja confirmado — e que você acerte ou erre seu palpite.

Se tiver sorte, o valor do prêmio será depositado automaticamente em sua conta de usuário.

Depois de se cadastrar com o código promocional Novibet, você pode ainda conhecer quais são as melhores casas de apostas da atualidade no Brasil.

Mercados de apostas na Novibet

A Novibet se destaca no cenário das apostas esportivas por oferecer uma ampla variedade de mercados de apostas para todos os perfis de jogadores.

Seja você fã de futebol, basquete, tênis ou outros esportes, encontrará diversas opções de apostas pré-jogo e apostas ao vivo, sempre com mercados atualizados em tempo real.

Isso significa que, a cada lance ou mudança no jogo, as odds e possibilidades são ajustadas, permitindo que você tome decisões informadas e aumente suas chances de sucesso.

Além dos mercados tradicionais, como resultado final, total de gols e handicap, a Novibet disponibiliza apostas especiais e de longo prazo, ideais para quem gosta de planejar suas estratégias com antecedência.

Para quem prefere a emoção do momento, as apostas ao vivo são uma excelente escolha, já que permitem palpitar enquanto o jogo acontece, aproveitando oportunidades únicas que surgem durante a partida.

Com tantas opções de mercados de apostas, a Novibet garante que todos os jogadores possam encontrar o tipo de aposta que mais combina com seu estilo, seja em apostas esportivas, apostas pré-jogo ou durante o calor das apostas ao vivo.

O que é aposta simples Novibet?

O crédito obtido com o código bônus Novibet pode ser usado em dois tipos de apostas: simples ou múltiplas.

As apostas simples são aquelas que dizem respeito a um único resultado de um evento em particular.

Por exemplo, é o que ocorre quando você aposta que o Grêmio vencerá uma partida contra o Palmeiras pelo primeiro turno do Brasileirão.

Já as apostas múltiplas combinam diferentes resultados em um único palpite.

Por exemplo, você pode apostar que o Grêmio ganhará do Palmeiras e que o total de gols na partida será superior a 2,5 — ou seja, que serão marcados três (3) gols ou mais.

Lembrando que em todos os mercados de apostas mencionados é possível usar o código promocional Novibet.

É seguro apostar na Novibet?

Seja qual for o seu tipo de aposta favorito, você pode se divertir bastante com o código Novibet ou em qualquer outra promoção da marca.

E o mais importante: sempre de forma segura. Afinal, a Novibet é uma casa de apostas confiável e com boa reputação no mercado.

A casa de apostas e casino Novibet está entre as empresas que tiveram o pedido de licença aprovado para operar no Brasil a partir de janeiro de 2025.

A operação da Novibet está em conformidade com a Lei das Bets, tendo sua autorização formal concedida por meio da portaria SPA/MF nº emitida pelo Ministério da Fazenda.

Além disso, oferece métodos de pagamento seguros e um ambiente online protegido por criptografia SSL de 256 bits.

Ou seja, tanto pelo site quanto pelo Novibet app você estará em boas mãos e poderá usar o código bônus Novibet.

Novibet conta com os principais eventos esportivos do mundo (Reprodução)

Qual é o app da Novibet?

Você pode usar o valor do código Novibet não apenas no site, como também no Novibet app.

Atualmente, o aplicativo mobile da marca está disponível para dispositivos com sistema operacional Android.

Tanto o app quanto o site da Novibet são otimizados para dispositivos móveis, como smartphones e tablets, proporcionando uma experiência conveniente para o usuário.

Nele, é possível acessar a área de esportes e o casino Novibet.

Você pode obter o app no site da Novibet. Após baixar o aplicativo, basta liberar a instalação de arquivos de fontes desconhecidas em seu aparelho. Então, você poderá instalá-lo normalmente no dispositivo.

Descubra mais detalhes sobre o Novibet app para apostar pelo seu celular de onde quiser.

Como receber notificações da Novibet no celular?

Além do código promocional Novibet, você pode aproveitar diversas outras ofertas em apostas esportivas e no casino Novibet.

E muitas delas são enviadas pelo operador por meio do próprio aplicativo. Por isso, vale a pena manter as notificações ativas.

Para garantir que você receberá as notificações, mantenha essa preferência ativa em suas configurações de conta da Novibet.

Além disso, confira se elas estão ativas nas configurações do app em seu dispositivo.

O que é a Novibet?

A Novibet Brasil é uma marca de apostas esportivas e cassino online criada em 2010 e que oferece um código promocional Novibet para apostar.

Ela obteve a licença de apostas e cassino online para operar de acordo com a nova regulamentação brasileira das apostas, válida desde 1º de janeiro de 2025.

Inclusive, se você curte jogos online, pode utilzar o código bônus da casa para o Novibet Cassino e também garantir ofertas por lá.

Novibet apostas ao vivo e streaming

Uma das vantagens do código promocional Novibet é que ele pode ser usado em diferentes tipos de palpites na plataforma, incluindo cassino online.

Por isso, depois de validar o código, fazer um primeiro depósito e receber o crédito em sua conta, você poderá acessar a área de apostas ao vivo.

As modalidades mais populares na seção de apostas ao vivo da Novibet são o futebol e o basquete. No entanto, também há opções interessantes em tênis, vôlei e tênis de mesa, por exemplo.

Um destaque do operador é a sua oferta de streaming ao vivo, que cobre competições importantes. São partidas de torneios como:

Taça Libertadores;

Copa Sul-Americana;

Campeonato Colombiano;

NBB;

NHL;

MLB.

Além disso, a Novibet também oferece apostas ao vivo em e-sports, incluindo transmissões de CS:GO e LoL. Grandes ligas como La Liga e Premier League estão disponíveis para apostas e contam com promoções especiais.

A plataforma pode ainda disponibilizar promoções de pagamento antecipado, como vitória automática caso o time em que você apostou alcance 2 gols de vantagem durante a partida.

Ou seja, há opções de primeira linha nos principais esportes para usar o código Novibet.

Mesmo no caso dos eSports, que não têm um destaque grande na Novibet, você encontrará transmissões ao vivo de CS:GO e LoL, por exemplo.

Novibet tem apostas ao vivo de ligas do mundo inteiro (Reprodução)

Novibet: opções de pagamento

Atualmente, a Novibet trabalha com os seguintes métodos de pagamento:

Pix;

Transferência bancária;

Cartões de débito e pré-pago.

O cartão de crédito não está disponível devido à regulamentação vigente, sendo importante verificar se o seu banco permite transações para cassinos.

Para realizar depósitos e saques na Novibet, é necessário registrar uma conta bancária em nome próprio. Ambos os processos de depósitos e saques podem ser feitos de forma rápida e segura, especialmente via Pix.

As mesmas opções estão disponíveis para saques. E não há restrições no método utilizado para aproveitar o código bônus Novibet.

O que é período de depósito Novibet?

Tenha em mente que há um período de tempo entre o depósito e a identificação do pagamento pelo Novibet. Isso independe da aplicação de um código ou da participação em qualquer outra promoção da casa.

Quanto tempo leva para entrar o dinheiro na Novibet?

O tempo até entrar o dinheiro em sua conta da Novibet varia conforme o método de depósito selecionado.

Pagamentos com boleto e transferência bancária tendem a demorar mais tempo, por exemplo — em geral, o prazo de processamento nesses casos fica entre um e três dias úteis.

Como depositar na Novibet e cair na hora?

Para ter o saldo principal e o crédito do código promocional METROVIP disponíveis rapidamente, a opão aceita na Novibet é o PIX. Afinal, o processamento dos pagamentos é instantâneo nesses casos.

Novibet aceita Pix?

Sim. O principal meio de pagamento na Novibet é o PIX. Ou seja, você pode fazer um pagamento, cumprir as apostas do código promocional e sacar seus ganhos de forma extremamente rápida.

Acca Boost: potencialize suas apostas múltiplas na Novibet

O Acca Boost é uma funcionalidade exclusiva da Novibet que transforma suas apostas múltiplas em oportunidades ainda mais vantajosas.

Com essa ferramenta, os jogadores podem potencializar seus ganhos em apostas acumuladas, aumentando o valor do prêmio em até 75% quando realizam apostas com 14 ou mais seleções.

Ou seja, quanto mais eventos você incluir no seu bilhete, maior será o bônus oferecido pelo Acca Boost.

Além de turbinar seus ganhos, o Acca Boost também oferece uma camada extra de proteção: caso apenas uma das seleções do seu bilhete não seja vencedora, você pode recuperar parte do valor apostado, minimizando as perdas.

Para utilizar o Acca Boost, basta montar sua aposta múltipla normalmente no formulário da Novibet e ativar a opção antes de confirmar o palpite.

Essa funcionalidade é ideal para jogadores que gostam de arriscar em apostas combinadas e buscam turbinar suas bets com segurança e praticidade, aproveitando ao máximo o que a Novibet tem a oferecer.

Atendimento ao cliente Novibet

Ficou com alguma dúvida sobre o código promocional Novibet METROVIP, apostas no casino Novibet ou qualquer outro tema relacionado à plataforma? Então, você pode procurar o serviço de atendimento ao cliente da marca.

Atualmente, há três canais de suporte disponíveis:

Chat ao vivo;

Facebook;

E-mail.

O suporte da marca funciona 24 horas por dia e tem atendentes brasileiros. Além disso, as respostas costumam ser rápidas.

Caso tenha dificuldades para acessar o site ou aplicar o código promocional, lembre-se de verificar sua conexão de internet antes de entrar em contato com o suporte.

Como falar com o suporte da Novibet Brasil?

Se você quiser ser atendido(a) pelo Facebook, basta acessar a página da marca na rede social e iniciar uma conversa pelo Messenger. O canal pode ser usado para questões relativas a apostas e ao casino Novibet Brasil.

A outra opção é o chat de atendimento no próprio site da Novibet. Para acessá-lo, você só precisa clicar em “Chat ao vivo”, no canto superior direito da página inicial.

No entanto, tenha em mente que será preciso ter uma conta registrada na plataforma tanto para o atendimento quanto para usar o código promocional Novibet METROVIP.

Qual o e-mail da Novibet?

Se você puder esperar um pouco mais para saber sobre o código promocional Novibet ou outros temas relacionados à Novibet, um e-mail tende a ser a opção mais apropriada.

Afinal, basta enviar sua dúvida por e-mail e aguardar a resposta sem ficar esperando no chat.

Para questões relacionadas ao código promocional Novibet e outros assuntos da plataforma, existe o e-mail de suporte. O endereço está no site da casa de apostas.

Nossa avaliação da Novibet Brasil

A Novibet é uma plataforma confiável e repleta de recursos para os usuários brasileiros, e que além de tudo oferece um código promocional Novibet METROVIP.

Além disso, a Novibet disponibiliza uma ampla variedade de jogos online, proporcionando opções de entretenimento que vão além das apostas esportivas.

No entanto, a marca também conta com uma grande variedade de opções de apostas, pagamentos rápidos via Pix, ampla cobertura de streaming ao vivo e suporte eficiente 24/7.

Conclusão: vale a pena usar o código promocional Novibet?

Sem dúvida, vale a pena usar o código promocional Novibet ao se cadastrar na plataforma. O código promocional Novibet garante acesso a promoções exclusivas, bônus e ofertas especiais em apostas esportivas e apostas ao vivo, proporcionando uma experiência diferenciada para novos jogadores e apostadores experientes.

A Novibet é uma casa de apostas reconhecida por sua segurança, transparência e atendimento ao cliente eficiente, além de operar sob licença válida do Ministério da Fazenda, o que reforça a confiabilidade da plataforma.

Com uma grande variedade de mercados de apostas, bônus atrativos e promoções constantes, a Novibet se destaca como uma das melhores opções para quem busca diversão e boas oportunidades de ganhos.

Portanto, se você quer aproveitar ao máximo suas apostas online, não deixe de usar o código promocional Novibet METROVIP no momento do cadastro.

Assim, você garante acesso às melhores ofertas, bônus e promoções exclusivas, tornando sua experiência ainda mais completa e vantajosa na casa de apostas.

Perguntas frequentes sobre o código promocional Novibet

Se você tem dúvidas, confira abaixo as perguntas frequentes sobre o código, onde respondemos às principais perguntas frequentes sobre o uso do código bônus na plataforma.

Veja as respostas para as dúvidas mais frequentes sobre o código e aproveite ao máximo a promoção.

Qual é o código promocional Novibet para rodadas grátis?

O código promocional Novibet é o METROVIP. Use para realizar o seu cadastro na casa e garantir ofertas, bônus e promoções, e rodadas grátis quando disponível.

Como pegar o código promocional Novibet?

O código promocional Novibet METROVIP deve ser aplicado no momento do cadastro na Novibet Brasil.

Uma vez que você tenha iniciado o preenchimento do formulário de registro, encontrará um campo específico no qual deve informar o código.

Desse modo, validará no momento de finalizar a criação de sua conta na casa de apostas.

Como saber se o código Novibet foi ativado?

Durante o cadastro, após confirmar o código METROVIP, a Novibet informa que ele foi ativado em sua conta.

Quanto tempo demora o processo de identificação Novibet?

A verificação de identidade é um procedimento obrigatório para ativar a conta, garantir a segurança dos usuários e cumprir as exigências legais da plataforma.

O processo de identificação é rápido e ocorre no momento do seu primeiro login no site ou pelo Novibet app.

Afinal, o próprio operador exibirá uma tela solicitando que você confirme seu telefone de cadastro como parte da verificação de identidade.

Você deverá verificar o número informando o código enviado via SMS. Após concluir a verificação de indentidade, poderá navegar à vontade na Novibet Brasil.

Como verificar a conta na Novibet?

Outro procedimento importante após seu cadastro na Novibet Brasil é a verificação de sua conta.

Nesse caso, estamos falando da política de Know Your Customer (KYC) da casa de apostas. Por questões de segurança, o operador exige dos usuários o seguinte:

Foto do documento de identificação;

Comprovante de residência;

Comprovante do meio de pagamento utilizado.

Portanto, é importante fornecer apenas informações corretas na hora de criar sua conta. Afinal, mesmo depois de usar o código bônus Novibet, você pode ter problemas se não for capaz de comprovar sua identidade. Essa verificação pode ser feita pelo site ou pelo Novibet app.

Como sacar na Novibet?

Para fazer saques na Novibet, você deve fazer login na plataforma web ou no aplicativo de apostas e acessar a área de pagamentos.

Em seguida, selecione um dos métodos de retirada disponíveis e informe o valor desejado. Então, siga as instruções da opção selecionada e confirme a operação.