coelho-que-nasceu-sem-orelhas-recebe-presente-inclusivo-de-fazendeira

É possível existir mais de um Van Gogh, além do pintor, que também não tem orelha? A resposta é sim. Um coelho, de pelagem cinza e que nasceu sem as orelhas, ganhou um presente bastante simbólico de uma fazendeira. A história aconteceu em Bolton, na Inglaterra.

Nascido há cerca de 4 meses na fazenda Aberta Smithills, ele foi o único da ninhada que veio sem os órgãos. Felizmente, a ausência delas não causou nenhum problema de audição para o coelho Van Gogh, mas uma das funcionárias quis fazer com que ele se sentisse parte da família.

A fazendeira, que já vendia elásticos de crochê para cabelo, decidiu fazer, desta vez, orelhas de crochê para o coelho. Caitlyn, porta-voz da Smithills Open Farm, disse à SWNS que os agricultores queriam que Van Gogh “experimentasse como era ter orelhas também”.

“Sabendo que um dos nossos agricultores faz crochê nas horas vagas, pensamos que era a oportunidade perfeita para fazer com que Van Gogh se sentisse mais incluído com seus irmãos”, disse Caitlyn.

Os irmãos de Van Gogh, com pelagem que vão do creme ao cinza, não nasceram sem as orelhas

Famoso como Van Gogh

A fazenda compartilhou um vídeo em que o coelho está experimentando suas novas orelhas, ainda mais macias, no TikTok. Na primeira parte das imagens, Van Gogh aparece entre seus irmãos de ninhada e sem o novo acessório.

“Você gosta das novas orelhas dele?”, diz a legenda do post.

Logo em seguida, o vídeo já mostra o bichinho usufruindo das suas novas orelhas de crochê, que ficam presas com um laço no queixo. Oficialmente mais parecido com sua família, o coelho desfruta do novo visual correndo e balançando as orelhas pelo local.

O vídeo, publicado em 17 de outubro, rapidamente viralizou e conta com mais de 400 mil curtidas e quase 3 milhões de visualizações. Muitas pessoas ficaram encantadas com a fofura de Van Gogh e também com a atitude legal da fazendeira.

Van Gogh recebeu suas orelhas novas de crochê e conseguiu experimentar a sensação de ter os órgãos

Uma internauta até brincou: “Está tudo bem, orelhas de coelhos são para decoração de qualquer forma. O meu tem ouvidos, mas não ouve uma palavra que eu digo.”

Ótimos roedores, mas também ouvintes

Apesar da brincadeira, a verdade é que esses bichinhos tem uma ótima audição. Os coelhos, inclusive, tem a audição melhor que a dos cachorros e podem ouvir em uma distância de três quilômetros. Além disso, eles conseguem girar as orelhas em até 270 graus para identificar a direção exata de um som.

“Ele nasceu sem orelhas, mas não sabemos ao certo porquê. Isso não afetou sua audição, então é uma questão puramente estética”, disse Caitlyn na publicação.

O vídeo mostra o coelhinho pulando e correndo ao usufruir do seu novo acessório

Ela também acrescentou na postagem que Van Gogh só usa suas orelhas “por um curto período de tempo, por diversão e quando os fazendeiros estão por perto para supervisionar.”