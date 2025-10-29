29/10/2025
Coelho que nasceu sem orelhas recebe presente inclusivo de fazendeira

Escrito por Metrópoles
coelho-que-nasceu-sem-orelhas-recebe-presente-inclusivo-de-fazendeira

É possível existir mais de um Van Gogh, além do pintor, que também não tem orelha? A resposta é sim. Um coelho, de pelagem cinza e que nasceu sem as orelhas, ganhou um presente bastante simbólico de uma fazendeira. A história aconteceu em Bolton, na Inglaterra.

Nascido há cerca de 4 meses na fazenda Aberta Smithills, ele foi o único da ninhada que veio sem os órgãos. Felizmente, a ausência delas não causou nenhum problema de audição para o coelho Van Gogh, mas uma das funcionárias quis fazer com que ele se sentisse parte da família.

A fazendeira, que já vendia elásticos de crochê para cabelo, decidiu fazer, desta vez, orelhas de crochê para o coelho. Caitlyn, porta-voz da Smithills Open Farm, disse à SWNS que os agricultores queriam que Van Gogh “experimentasse como era ter orelhas também”.

“Sabendo que um dos nossos agricultores faz crochê nas horas vagas, pensamos que era a oportunidade perfeita para fazer com que Van Gogh se sentisse mais incluído com seus irmãos”, disse Caitlyn.

Irmãos dos coelho van gogh que nasceu sem as orelhas e ganhou presenteOs irmãos de Van Gogh, com pelagem que vão do creme ao cinza, não nasceram sem as orelhas

Famoso como Van Gogh

A fazenda compartilhou um vídeo em que o coelho está experimentando suas novas orelhas, ainda mais macias, no TikTok. Na primeira parte das imagens, Van Gogh aparece entre seus irmãos de ninhada e sem o novo acessório.

“Você gosta das novas orelhas dele?”, diz a legenda do post.

Logo em seguida, o vídeo já mostra o bichinho usufruindo das suas novas orelhas de crochê, que ficam presas com um laço no queixo. Oficialmente mais parecido com sua família, o coelho desfruta do novo visual correndo e balançando as orelhas pelo local.

O vídeo, publicado em 17 de outubro, rapidamente viralizou e conta com mais de 400 mil curtidas e quase 3 milhões de visualizações. Muitas pessoas ficaram encantadas com a fofura de Van Gogh e também com a atitude legal da fazendeira.

Coleho Van Gogh usando suas orelhas de crochêVan Gogh recebeu suas orelhas novas de crochê e conseguiu experimentar a sensação de ter os órgãos

Uma internauta até brincou: “Está tudo bem, orelhas de coelhos são para decoração de qualquer forma. O meu tem ouvidos, mas não ouve uma palavra que eu digo.”

Ótimos roedores, mas também ouvintes

Apesar da brincadeira, a verdade é que esses bichinhos tem uma ótima audição. Os coelhos, inclusive, tem a audição melhor que a dos cachorros e podem ouvir em uma distância de três quilômetros. Além disso, eles conseguem girar as orelhas em até 270 graus para identificar a direção exata de um som.

“Ele nasceu sem orelhas, mas não sabemos ao certo porquê. Isso não afetou sua audição, então é uma questão puramente estética”, disse Caitlyn na publicação.

Coelho Van Gogh usando suas orelhas novas que ganhou de presenteO vídeo mostra o coelhinho pulando e correndo ao usufruir do seu novo acessório

Ela também acrescentou na postagem que Van Gogh só usa suas orelhas “por um curto período de tempo, por diversão e quando os fazendeiros estão por perto para supervisionar.”

