COI veta Indonésia de sediar as Olímpiadas após veto a Israel; entenda

O Comitê Olímpico Internacional (COI) tomou a decisão de encerrar qualquer conversa com a Indonésia sobre uma possível sede de Olimpíada. A entidade justificou a escolha em razão da proibição imposta pelo país asiático no Mundial de Ginástica Artística, que está em andamento. Os atletas de Israel foram vetados de entrarem no país devido aos conflitos em Gaza.

Os ginastas de Israel foram proibidos de entrarem no país que sedia o Mundial

Flávia Saraiva é finalista na trave

Caio Souza disputou a final do individual geral

O COI declarou em nota que preza pelos princípios de “não discriminação, autonomia e neutralidade política que regem o movimento olímpico”.

“Todos os atletas, equipes e dirigentes esportivos elegíveis devem poder participar de competições e eventos esportivos internacionais sem qualquer forma de discriminação por parte do país anfitrião, em conformidade com a Carta Olímpica”, se posicionou a entidade.

O comitê ainda proibiu a possibilidade do país asiático ser sede Jogos Olímpicos da Juventude, eventos olímpicos ou conferências.

A Indonésia é a nação com maior número de muçulmanos, cerca de 242 milhões (87% da população). Por razão da guerra, o ministro de assuntos jurídicos da Indonésia, Yusril Ihza Mahendra, afirmou que “o país não vai ter laços diplomáticos com Israel até que este reconheça a soberania de uma Palestina livre”.

Desta maneira, a Indonésia não liberou que os ginastas israelense tivessem acesso a vistos para entrarem no país. O Mundial começou no último domingo (19/10).