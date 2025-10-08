Coincidência? Atores aparecem com look idêntico em festa da Globo

O elenco de Três Graças, próxima novela das nove da Globo, celebrou a chegada da trama em uma festa de lançamento realizada no museu Pina Contemporânea, em São Paulo, na noite de terça-feira (7/10). O evento reuniu estrelas, brindes e uma passarela de looks, mas um detalhe curioso entre dois atores acabou roubando a cena.

Dois convidados chamaram a atenção desta colunista pelo inusitado “encontro fashion”. Julio Rocha, acompanhado da esposa Karoline Kleine, surgiu elegante em um conjunto branco no estilo colete, arrematado por um vistoso sapato de veludo vermelho.

Quem também apareceu com a mesma escolha de visual foi Guthierry Sotero. Sim, o look era praticamente idêntico. O do rapaz é assinado pela grife Dolce & Gabbana.

Bom, se até as novelas repetem enredo, por que o elenco não poderia repetir looks, não é mesmo?

A próxima novela das nove da TV Globo, Três Graças, mistura drama, tragédia, romance, mistério e toques de humor. Criador de histórias marcantes e personagens icônicos, Aguinaldo Silva está de volta ao horário nobre da TV Globo após seis anos.