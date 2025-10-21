Coincidência? Gaby Spanic foi expulsa no mesmo dia que Rachel Sheherazade

Do favoritismo de “A Fazenda” à saída antes da final do reality: esses foram os roteiros de Gaby Spanic, no último domingo (20/10), e Rachel Sheherazade, há dois anos. Além da motivação para a desclassificação, já que ambas agrediram fisicamente outras participantes em suas respectivas edições, as duas foram impedidas de seguir no jogo na mesma data.

19 de outubro: coincidência ou azar?

Na atual temporada, o caos se iniciou quando Gaby deu um tapa na cara de Tàmires Assîs: “Eu quero que você se defenda, chega de violência”, disse. A atriz ainda pediu para que a amazonense revidasse, e ela negou. Após um longo discurso e ânimos acalorados, os aliados, como o jornalista Dudu Camargo e a advogada Yoná, tentaram fazer com que a atriz venezuelana permanecesse no jogo. Ela, no entanto, se despediu do jogo e pediu para sair.

A atriz anunciou a saída do reality show da Record neste domingo (19/10). Spanic pediu que a manauara devolvesse a agressão, mas não obteve sucesso. Do favoritismo à expulsão – Gaby Spanic e Rachel Sheherazade saíram na mesma data em edições diferentes

No X, o antigo Twitter, o diretor Rodrigo Carelli confirmou a expulsão da atriz: “Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo”.

No caso de Rachel, na edição 15, a saída aconteceu após uma discussão com Jenny Miranda. A jornalista estendeu a mão para se impedir a aproximação da rival, chegando a atingi-la. A direção do reality da Record interpretou o gesto como agressão, no momento que ela encosta no rosto da influenciadora, e optou pela eliminação.

Entenda

O público contrariou a fala do diretor, e alega que a atriz não foi expulsa, e sim pediu para sair com um discurso contra qualquer tipo de violência. Ela protestou contra os casos de violência em direção à ex-namorada de Davi Brito, que viveu episódios polêmicos durante o programa. Em um determinado momento, Fernando chegou a jogar água na amazonense, sendo criticado pelo ato.

Além dessa situação, Tàmires Assîs passou por outras situações de violência com outras participantes, como Martina Sanzi, Carol Lekker e atual de Belo, Rayane Figliuzzi em “A Fazenda 17”.