Colégio Militar lamenta morte de aluno em assalto no DF: “Dor imensa”

O Colégio Militar de Brasília publicou, no perfil oficial nas redes sociais, uma mensagem de pesar pela morte do aluno Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, aos 16 anos. O adolescente foi assassinado durante um assalto na quadra 112 da Asa Sul.

Ao aluno do 2º ano, em nota de pesar, a escola afirmou: ‘Não há palavras que possam, de fato, traduzir tamanha dor. Mas, em meio à profunda tristeza dessa inesperada e avassaladora despedida, a memória do jovem Isaac não se apagará.’”

Veja a nota de pesar completa:

Nota de pesar do adolescente morto durante assalto na Asa Sul

Mais detalhes do crime:

O assassinato de Isaac Augusto ocorreu na noite dessa sexta-feira (17/10), na 112 Sul.

De acordo com moradores da região, o adolescente estava jogando vôlei na quadra.

Ao ser abordado por ao menos seis bandidos, Isaac teria reagido e acabou atacado, e ferido.

Um amigo do adolescente foi o primeiro a tentar reanimar a vítima.

Isaac chegou a ser levado ao Hospital de Base, mas não resistiu.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. O adolescente, vestido de preto, é perseguido e atacado, na Asa Sul. Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes (foto em destaque) corre atrás dos criminosos e entra em confronto com um dos assaltantes.

O vídeo mostra que a vítima tenta fugir para uma área de mata, mas retorna em seguida e cai no chão, no local onde foi socorrido.

Assista:

Criminosos detidos

A PMDF apreendeu, inicialmente, cinco adolescentes horas depois, no Paranoá, após localizar o celular por meio de rastreamento. Eles foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I) da Asa Norte.

De acordo com o tenente Magalhães, da PMDF, os cinco foram de ônibus para o Paranoá. “Quando perguntados, eles informaram que o autor da facada não estava naquele grupo de cinco jovens e passaram a localização dos outros dois. A partir daí, conseguimos encontrar os demais”, informou.

Por volta das 21h45, mais dois adolescentes, incluindo o autor da facada mortal, também foram apreendidos pela PMDF.

Outras imagens:

Sete adolescentes foram apreendidos

Todos são suspeitos de participação na morte de Isaac

Rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu

Isaac chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Caso aconteceu nesta sexta-feira

Adolescente morre após ser esfaqueado na 112 Sul

