Coletiva marca contagem regressiva de um ano para as Eleições 2026 no Acre

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) reuniu jornalistas e autoridades em uma coletiva de imprensa que marcou o início da contagem regressiva de um ano para as Eleições 2026. O encontro aconteceu nesta sexta-feira (3), na biblioteca da instituição, e abriu espaço para reflexões sobre os desafios e a importância do processo eleitoral.

Durante a coletiva, a presidente do TRE-AC, desembargadora Waldirene Cordeiro, destacou o compromisso da Justiça Eleitoral com a transparência, inclusão e segurança do pleito.

Na ocasião, um dos principais pontos abordados foi a mobilização para que os eleitores realizem a biometria dentro do prazo. A presidente reforçou que o prazo para o fechamento do cadastro eleitoral vai até maio e que a Justiça Eleitoral seguirá com ações itinerantes em todo o estado.

“Nós vamos fazer a busca porque precisamos passar essas informações para o nosso sistema. Estaremos em todas as ações itinerantes possíveis, inclusive em locais de difícil acesso. Neste fim de semana, por exemplo, nossas equipes estarão na UNAMA e no Via Verde Shopping. Basta um documento com foto para regularizar ou emitir o título de eleitor. Jovens que completarem 16 anos até a data da eleição já podem tirar o título”.

A desembargadora também falou sobre os riscos da desinformação e da disseminação de notícias falsas durante o processo eleitoral.

“Todos temos uma noção do que pode ser uma Fake News ou uma informação inverídica. Os canais oficiais do TSE e da Justiça Eleitoral estão à disposição para denúncias. É fundamental que a população nos ajude a combater a desinformação, que pode gerar consequências legais. Em casos mais graves, os responsáveis podem ser encaminhados ao Ministério Público Federal”.

Sobre o episódio recente em Assis Brasil, envolvendo suspeitas de crimes eleitorais, a magistrada explicou que a Justiça Eleitoral está acompanhando o caso.

“Trata-se de uma decisão judicial que ainda será analisada, mas que serve como alerta para a necessidade de respeito à participação feminina na política. Há normas que garantem essa participação, bem como a destinação de recursos específicos”.

A logística das eleições no Acre também foi tema da coletiva. A presidente relembrou o empenho necessário para atender localidades de difícil acesso e garantir o direito ao voto.

“Nas últimas eleições, utilizamos 33 helicópteros, 15 barcos, 17 veículos traçados, além de aviões e barcos adicionais, para alcançar todas as zonas eleitorais. São 205 locais de votação com 352 sessões. A Justiça Eleitoral conta com diversos parceiros para assegurar que o processo ocorra de forma segura e eficiente, e as eleições municipais de 2024 já serviram de base para aprimorar ainda mais nossa atuação”, pontuou.

Em 2026, os brasileiros irão às urnas para votar para Presidente da República, Senador, Governador, Deputados Estaduais e Federais.