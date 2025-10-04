Colisão com três carros deixa duas pessoas feridas na Asa Sul

Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas no Setor de Clubes Esportivos Sul, próximo ao Píer 21, na noite deste sábado (4/10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as vítimas são um homem e uma mulher. Eles foram retirados do veículo pela equipe militar e transportados ao hospital conscientes e orientados.

Durante o socorro, duas faixas de rolamento foram interditadas. Os bombeiros não souberam informar sobre a dinâmica do acidente.