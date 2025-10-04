04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Colisão com três carros deixa duas pessoas feridas na Asa Sul

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
colisao-com-tres-carros-deixa-duas-pessoas-feridas-na-asa-sul

Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas no Setor de Clubes Esportivos Sul, próximo ao Píer 21, na noite deste sábado (4/10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as vítimas são um homem e uma mulher. Eles foram retirados do veículo pela equipe militar e transportados ao hospital conscientes e orientados.

Leia também

Durante o socorro, duas  faixas de rolamento foram  interditadas. Os bombeiros não souberam informar sobre a dinâmica do acidente.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost