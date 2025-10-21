Colisão entre carro e moto deixa dois mortos e um ferido na BR-364; veículos pegam fogo

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente envolvendo uma Fiat Toro e uma moto na BR-364, no trecho que liga Presidente Médici a Ji-Paraná, em Rondônia, na manhã desta terça-feira (21). Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade das vítimas.

De acordo com informações da polícia, o impacto fez com que os dois veículos pegassem fogo, sendo completamente consumidos pelas chamas. Equipes de resgate atenderam o sobrevivente, que foi encaminhado a um hospital da região.

A perícia esteve no local para investigar as causas do acidente. Apesar da gravidade do episódio, o trânsito na rodovia segue normalmente, já que os veículos ainda não puderam ser removidos devido ao calor intenso das ferragens.