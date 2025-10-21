21/10/2025
Universo POP
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17

Colisão entre carro e moto deixa dois mortos e um ferido na BR-364; veículos pegam fogo

Apesar da gravidade do episódio, o trânsito na rodovia segue normalmente, já que os veículos ainda não puderam ser removidos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente envolvendo uma Fiat Toro e uma moto na BR-364, no trecho que liga Presidente Médici a Ji-Paraná, em Rondônia, na manhã desta terça-feira (21). Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade das vítimas.

Apesar da gravidade do episódio, o trânsito na rodovia segue normalmente/Foto: Reprodução

De acordo com informações da polícia, o impacto fez com que os dois veículos pegassem fogo, sendo completamente consumidos pelas chamas. Equipes de resgate atenderam o sobrevivente, que foi encaminhado a um hospital da região.

A perícia esteve no local para investigar as causas do acidente. Apesar da gravidade do episódio, o trânsito na rodovia segue normalmente, já que os veículos ainda não puderam ser removidos devido ao calor intenso das ferragens.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost