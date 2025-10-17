17/10/2025
Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na Avenida Ceará, em Rio Branco

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco

Um acidente entre um Chevrolet Onix Sedan preto e uma motocicleta Honda Biz vermelha deixou o motociclista Anderlei de Lima, de 36 anos, ferido na tarde desta sexta-feira (17), na Avenida Ceará, no bairro Tangará, em Rio Branco.

De acordo com informações, o acidente ocorreu no momento em que o Onix, de placa QWN5I04, finalizava o contorno de uma rotatória, atingindo a motocicleta Honda Biz de placa MZT-6574, que trafegava no sentido Centro–Bairro. Com o impacto, Anderlei sofreu uma fratura fechada na perna esquerda e caiu ao solo.

Veículos no local do acidente/Foto: ContilNet

Uma ambulância de suporte básico do Samu foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado estável.

Agentes da RBTrans estiveram na via para controlar o trânsito até a chegada da Perícia Técnica, que realizou os procedimentos necessários e liberou os veículos após a conclusão dos trabalhos.

