Colisão entre carros deixa duas pessoas feridas em Águas Claras

Duas pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois carros em Águas Claras. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (4/10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as vítimas, uma de cada carro, foram atendidas e transferidas conscientes para o hospital.

Leia também

Durante o atendimento às vítimas, uma das faixas de rolamento foi interditada.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente.