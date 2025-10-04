Colisão entre carros deixa duas pessoas feridas em Águas Claras

0
Duas pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois carros em Águas Claras. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (4/10).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as vítimas, uma de cada carro, foram atendidas e transferidas conscientes para o hospital.
Leia também
-
Jovem intérprete de libras do DF morre em acidente de carro
-
Motociclista de 62 anos morre em acidente na DF-290 neste sábado (6/9)
-
Mulher morta em acidente na BR-040 era protetora de animais no DF
-
Motociclista de 34 anos morre em acidente com caminhão no DF
Durante o atendimento às vítimas, uma das faixas de rolamento foi interditada.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente.