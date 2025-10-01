01/10/2025
Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas na Baixada da Sobral, em Rio Branco

O policiamento de trânsito esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia

Antônio Francisco dos Santos Fernandes, de 30 anos, e Aline Gomes do Sacramento, de 20 anos, ficaram feridos após uma colisão entre motocicletas na noite desta terça-feira (30), na Rua João Amâncio, no bairro João Paulo II, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado | Foto: ContilNet

Segundo informações de populares, Antônio Francisco trafegava pela Rua João Amâncio, com Aline na garupa, quando foram surpreendidos por um motociclista que saía de uma das travessas e acabou provocando a colisão.

Com o impacto, Antônio Francisco e Aline foram arremessados contra o asfalto e sofreram escoriações e fortes dores nas costas. Ambos não conseguiram se levantar. Já o outro homem, que teria causado o acidente, sofreu apenas escoriações na perna e permaneceu no local até a chegada do socorro médico.

Com o impacto, Antônio Francisco e Aline foram arremessados contra o asfalto | Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros atendimentos. Após serem estabilizados, Antônio e Aline foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O policiamento de trânsito esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos de praxe, liberou as motocicletas.

