Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Antônio Francisco dos Santos Fernandes, de 30 anos, e Aline Gomes do Sacramento, de 20 anos, ficaram feridos após uma colisão entre motocicletas na noite desta terça-feira (30), na Rua João Amâncio, no bairro João Paulo II, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Antônio Francisco trafegava pela Rua João Amâncio, com Aline na garupa, quando foram surpreendidos por um motociclista que saía de uma das travessas e acabou provocando a colisão.

Com o impacto, Antônio Francisco e Aline foram arremessados contra o asfalto e sofreram escoriações e fortes dores nas costas. Ambos não conseguiram se levantar. Já o outro homem, que teria causado o acidente, sofreu apenas escoriações na perna e permaneceu no local até a chegada do socorro médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros atendimentos. Após serem estabilizados, Antônio e Aline foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O policiamento de trânsito esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos de praxe, liberou as motocicletas.